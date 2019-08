The Beatles Revival a Karel Kahovec

Společné vystoupení špičkové světové revivalové kapely The Beatles Revival z Kladna a živoucí legendy českého bigbítu Karla Kahovce. Show začíne zhruba 45 minutovým setem skupiny The Beatles Revival a zazní písně z raného období kapely a z období Beatlemánie. Poté bez přestávky přichází na pódium legendární Karel Kahovec a za doprovodu kapely The Beatles Revival odehraje set svých největších hitů jako Paní V Černém, Lásku Svou Jsem Rozdal, Modřínů Háj a další. Dojde samozřejmě i na vzpomínku na Karlova velkého kamaráda Petra Nováka a Vy si budete moci vychutnat hity jako Povídej, Já Budu Chodit Po Špičkách, Náhrobní Kámen nebo Hvězdičko Blýskavá. Všechny tyto písně jsou zahrány a zazpívány do posledního detailu v originálních aranžích tak, jak je znáte z nahrávek ze šedesátých let, takže uspokojí i ty nejnáročnější posluchače. Po tomto setu následuje přestávka s Karlovou autogramiádou a po přestávce následuje finální 45 minutový set The Beatles Revival s písněmi z let.