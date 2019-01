THE FRIBBLES

Tuto vynikající kapelu hrající oldies a revival 50´60´70´80´ let tvoří Dan Kozel (kontrabas a baskytara v řadě jazzových projektů, spolupracoval s Karlem Černochem, Pavlem Bobkem, Karlem Zichem…), David Holý (kytara a vokální spolupráce: Lucie Bílá, Karel Gott, orchestr Karla Vlacha…) a Honza Kysela (ex Countrybeat Jiřího Brabce, kde jako kytarista doprovázel např. Karla Černocha, Karla Kahovce…) Původní podání hitů Elvise Presleyho, Chucka Berryho přes The Monkees, Status Quo, Erica Claptona, Stray Cats a dalších velikánů rock’n'rollu v dokské premiéře!