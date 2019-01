Trabantem napříč kontinenty

Ve čtvrtek přijede do kina Hvězda v Kamenickém Šenově cestovatel a v dobrém slova smyslu blázen Dan Přibáň a jeho žlutý trabant. V rámci své besedy Velká cesta domů bude vyprávět, jak vyrazili z jihu Indie až na její sever mezi pohřební hranice magického Váránasí, do Nepálu a podhůří Himaláje pro výškový rekord dvoutaktního auta. A pak přes průsmyky plné sněhu, vody a kamenů do mystického malého Tibetu, na hranice Pákistánu, Číny a zase zpátky do minulosti mezi koně, hory a jurty Kyrgyzstánu.