U příležitosti dernisáže výstavy Sovětská okupace od počátku do konce, která je ještě do soboty k vidění ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, proběhne ve čtvrtek divadelní Večer ČSSR-SSSR přátelství po 50 letech v podání studentů mimoňského gymnázia. Večer, který začíná jako vědomostní soutěž o Sovětském svazu, se postupně mění v divokou přehlídku lidového umění, kde se minulost potkává s budoucností a oficiální propaganda s podvratným disentem. To vše v interpretaci nejmladší generace pracující inteligence v kraji, odkud se náš uran těžený našimi politickými vězni vyvážel přímou železniční linkou do sovětských jaderných hlavic a kde místní komunistická buňka podle svých vlastních slov vždycky pracovala jen a jen pro lidi… pro nikoho jinýho… a nikoho nezavraždila a vždycky po sobě umyla talířky... přijďte se přesvědčit! Občerstvení zaručeno. Akce se koná v Bieberově kapli českolipského muzea.