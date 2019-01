Na velikonoční svátky bude pro veřejnost přístupná památka Kaple Božího hrobu v Lužické ulici. Na místě bude zajištěn prodej turistických známek a propagačních materiálů. Otevírací doba: 30. 3. v 15:00: Křížová cesta, sobota 31. 3. od 10:00 do 17:00 prohlídky s průvodcem, neděle 1. 4. od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 prohlídky s průvodcem, pondělí 2. 4. v 9:00 mše svatá, od 13:00 do 17:00 prohlídky s průvodcem.