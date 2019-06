Vernisáž výstavy Kouzelný svět loutek

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 8. června 2019, a to zcela netradičně již od 13,00 hod. dílničkami pro děti, které potrvají do 15,00 hod., kdy začne loutkové divadelní představení! Výstava bude rozdělena do dvou pater. V prvním patře bude k vidění divadlo zrozené z vody, aneb unikátní výstava vietnamského vodního loutkového divadla., kterou zapůjčilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. V druhém patře pak budou vystaveny kouzelné dřevěné loutky Zdeňka Nytry, Evy Makowkové a Frýdeckého divadla.