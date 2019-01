Vinobraní u Máchova jezera

Závěr letní sezóny u Máchova jezera již tradičně patří Vinobraní v areálu hotelu Port. Návštěvníky letos čeká již sedmý ročník, a to v neděli 2. září od 13 hodin. Hlavní partner akce, Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice, bude opět prodávat bílý i růžový burčák a vybraná vína z vlastní produkce, ale i z Vinařství Kovács. Atmosféru zpříjemní moravská cimbálová muzika Fjertůšek, kterou pravidelně prostřídá místní skupina Vosty Band, a to až do večerních hodin. Občerstvení bude jako vždy zajišťovat tým kuchařů a číšníků z Hotelu Port a tentokrát poprvé i zemědělská společnost ZOD Brniště. Tento největší chovatel krocanů a krůt v České republice přiveze na akci nejen svůj catering Krůtí Chef, ale i interaktivní dílničky se zemědělskou tématikou. Během dne nebudou chybět plavby lodí po jezeře, velká dětská soutěž, tombola nebo divadelní představení.