Výlet: Brtnické ledopády poprvé

Správný turista nezahálí ani v zimě, a proto českolipský Klub českých turistů zve v sobotu na výlet k Brtnickým ledopádům. Sraz je na hlavním nádraží ČD Česká Lípa v 7.25 hodin, odjezd v 7.40 hodin do Rumburku. Návrat do České Lípy v 17.33 hodin. Brtnické ledopády, které už za první republiky jezdili do Českého Švýcarska obdivovat na saních bohatí Němci, leží mezi Mikulášovicemi a Vlčí horou nedaleko obce Brtníky. Ledopády nevznikají tradičně jako zmrzlé vodopády, ale tvoří je voda z tajícího sněhu.