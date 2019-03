Výlet s KČT: Za rozhlednami

Sraz v hale hlavního nádraží ČD. Jarní výlet s českolipským Klubem českých turistů. Cílem jsou rozhledny Kohout a Strážný vrch. Sraz v hale hl. nádraží ČD v 7:25 hodin. Odjezd: z České Lípy v 7:38 hodin do Benešova nad Ploučnicí Trasa: z Benešova nad Ploučnicí pěšky po modré turistické značce na rozhledny Kohout a Strážný vrch - sestup do Horní Police. Trasa je náročná, s převýšením, celkem cca 21 km. Návrat z Horní Police vlakem v 17:11 hodin, příjezd do České Lípy v 17:24 hodin.