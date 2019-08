Českolipský Klub českých turistů zve všechny milovníky pěší turistiky na sobotní výlet do Jizerských hor. Trasa: Tanvald - rozhledna Maják - rozhledna Štěpánka - Šulíkova skála (13 km). Odjezd z hlavního nádraží ČD v České Lípě v 6:22 hod. do Liberce, zde přestup do Tanvaldu Návrat v 17:35 hodin.