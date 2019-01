Výstava: 100 let naší republiky

Z podnětu akademického malíře Svatopluka Klimeše pořádá Galerie Pošta v Dubé výstavu nazvanou 100 let naší republiky. Svatopluk Klimeš, známý svou tvorbou s pomocí ohně, vystaví nejen vypalované obrazy, ale i trojrozměrné artefakty. K výstavě přizval výtvarnici Libuši Pražákovou a dubskou malířku Markétu Myškovou. Na vernisáži, která se uskuteční v pátek 26. října v 18 hodin, provede Svatopluk Klimeš spolu s diváky performanci s názvem Kresba ohněm a kouřem. Výstava potrvá až do 24. listopadu. Galerie Pošta bude přístupná jako obvykle ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin.