X. Zákupský masopust

od 10.00 masopustní jarmark - stánkový prodej a občerstvení

11.00 až 12.00 soutěže v pojídání plněných knedlíků, v hodu polenem a kládou s vyhlášením vítězů v závěru

od 12.00 hraje k poslechu skupina AKCENT

12.30 shromáždění masek a jejich presentace do soutěže o nejlepší masku v kategoriích: předškoláci, žáci, rodičové a ostatní dospěláci, senioři

od 13.30 do 14.30 hodin masopustní průvod městem. Masopustní průvod vyjde ve 13.30 hodin z náměstí Svobody do Mimoňské ulice, přes most u kapličky sv. Anny do Nábřežní ulice a přes most u Mírového náměstí do Borské ulice a zpět na nám. Svobody.

14.30 do 15.00 masopustní veselí na náměstí Svobody

od 15.00 vyhodnocení soutěží o nejlepší masku

v EDUARD HELD MUZEU - výstava masopustních masek a figurín