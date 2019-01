Čtvrtý ročník festivalu ZahrádkyFest začne oficiálně v sobotu odpoledne, menší program zdarma ovšem nabídne už o den dříve. Po páteční večerní ochutnávce, v podobě vystoupení kapely Illusions, se návštěvníci mohou těšit na skupiny jako E.R.A., ShoeCut nebo CzechOut. Vystoupí také litvínský písničkář Xavier Baumaxa. Na druhé akustické scéně pak zahrají kapely jako Tcheichan či WE2. Sobotní program začíná ve 12:00 hodin. Lístky lze zakoupit v přeprodeji za 100 Kč a to například v českolipských barech Skřipec a U Bílýho Černocha. Děti do 15 let mají vstup zdarma.