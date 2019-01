Cyklem letního kina pokračuje ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě pořad doprovodných akcí k výstavě 100 let, instalované při příležitosti stého výročí založení Československé republiky v ambitu muzea. Každou projekci zahájí krátký referát, který přinese základní informace o promítaném filmu a zároveň vsadí události v něm obsažené do historického kontextu. Ve čtvrtek 23. srpna je na programu snímek Zítra se bude tančit všude. Film Vladimíra Vlčka z roku 1952 je výpravnou folkloristickou freskou, ve které chce skupina mladých lidí písní a tancem bojovat za radostný život, nového člověka, družbu mezi národy a mír. Založí proto folklorní soubor, s jehož programem se postupně dostanou až na světový folklorní festival do Berlína. Bizarně i naivně svůdný snímek je unikátní filmovou studií ve formě socialistického realismu. Hrají: Zdeněk Buchvaldek, Eva Kubešová, Miloš Nesvatba, Marcela Martínková, Jiří Vala ad.