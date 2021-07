Nachystejte si do sešitku seznam věcí, které je možné po cestě vidět. Seznam přizpůsobte věku. Po cestě si škrtají, co ze seznamu viděli. Vyhrává ten, kdo škrtne všechny položky a zakřičí “BINGO!”.

Hra se dá dobře přizpůsobovat věku dětí a mohou ji tím pádem hrát společně i děti s velkým věkovým rozdílem. Menší děti hledají jednoduché věci – rybník, sluneční elektrárnu, obytné auto…, větším lze naopak ztížit hledání tím, že budete konkrétnější – bílý kamion, pět bříz vedle sebe, auto se slovenskou SPZ a podobně.

Malým dětem je možné udělat obrázkový.

Jedoucí stavitel

Do krabičky třeba od margarínu dejte kostky malé stavebnice, třeba Lega, a přidejte i několik nákresů, co mají stavitelé z kostek sestavit.

Uvidíte, že i když je to bude bavit maximálně 15 minut, cestu s nezbedným dítkem to určitě zjednoduší.

Trhačka

Nachystejte si papírek a až bud nejhůře, utrhněte kousek a podejte zbytek papíru dalšímu hráči. I ten musí utrhnout kus. Hra pokračuje, dokud máte co trhat. A komu se nepodaří nic utrhnout, prohrál.

Při téhle hře můžete taktizovat ­– třeba utrhnout velký kus hned na začátku a urychlit nebo ztížit hru.

Chystám se na výlet

„Chystám se na výlet a s sebou beru…” Každá osoba přidá jednu věc, kterou vezme na výlet. Ostatní pak musí zopakovat všechny jmenované věci a přidat další.

Věta vždycky začíná: “Chystám se na výlet a beru s sebou…” Hra pro 2 až nekonečno hráčů. Čím více lidí ji hraje, tím je těžší si vše zapamatovat. Dva hráči zase musí ukázat více kreativity.

Příklad:

Anička: Chystám se na výlet a s sebou beru kytaru.

Honzík: Chystám se na výlet a s sebou beru kytaru a balón.

Anička: Chystám se na výlet a s sebou beru kytaru, balón a dinosaura. (atd…)

Jako …

Úkolem je doplnit co nejvíce slov na zadané přirovnání. Např. černý jako … - uhel, mour, asfalt, pivo…

Co by se stalo, kdyby…

Hra, která rozvíjí představivost a rodiče mohou takto odhalit i zajímavá zákoutí myšlení a vnímání světa svého dítěte. Předložíme vymyšlenou nedopovězenou situaci a dítě ji doplní svými nápady a postřehy.

Např. Co by se stalo, kdyby – se nemuselo chodit do školy, měli lidé křídla, přiletěli ufoni… Dozvíte se opravdu mnohé.

Smolař

Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující hráči jmenují další písmena, a to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na mysli určité slovo, které z dosud vyslovených písmen může vzniknout. Kdo řekne písmeno, jímž je ukončeno slovo (ovšem pouze podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla), píše nebo počítá si trest­né písmeno.

Kdo se první stává smolařem, vypadává ze hry. Zvítězí ten, kdo má ve finálovém utkání posledních dvou hráčů nejméně trestných bodů.

Trestné body se zapisují i v případě, že se nedá pokračovat v tvorbě slova. Třeba k písmenům Ž, Á, B připojí Z. Ten, který po něm přichází na řadu, se jej může zeptat, jaké slovo měl na mysli. Nedokáže-li ten, který Z navrhl, říci slovo začínající na ŽÁBZ, píše si trest­ný bod. Jeho soused pak začíná nové kolo libovolným písmenem. Trestný bod dostává i ten, kdo se ptá předchozího hráče, co měl na mysli, ale dostane správnou odpověď. Například ptá-li se hráče, který k písmenům Ž, Á, B připojil R, co tím myslel, a ten mu odpoví ŽÁBRY.

Autor: Adam Novák