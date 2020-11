Hřbitov v České Lípě

V den Památky zesnulých a v době velikonočních svátků, včetně předcházející soboty a neděle

v době od 7:00 do 20:00 hodin

v zimním období od 7:00 do 17:00 hodin

letním období od 7:00 do 21:00 hodin

Pohřebiště v Dolní Libchavě, Dobranově, Manušicích a Žizníkově jsou veřejnosti přístupná neomezeně

Lesní hřbitov v Novém Boru

otevřeno každý den od 7 do 20 hodin

Městský hřbitov Doksy

říjen-duben 8:00-18:00

květen - září 7:00-20:00

Hřbitov v Mimoni

v den Památky zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle 7.00 – 20.00

v zimním období od 1. 10. do 31. 3. 8.00 – 17.00

v letním období od 1. 4. do 30. 9. 7.00 – 20.00