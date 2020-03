Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:



- Kultura Česká Lípa přesouvá všechny březnové akce v KD Crystal a v Jiráskově divadle na jiné termíny, vstupenky zůstávají v platnosti. Provoz ukončuje i Kino Crystal.

- Odemykání Pekla - Město Česká Lípa ruší akci Odemykání Pekla, která měla proběhnout v sobotu 21. března, zároveň ruší i březnové Odpolední čaje pro seniory, které měly proběhnout 26. března a setkání s občany Staré Lípy plánované na 19. března.

- Březnový zahajovací koncert Českolipského komorního cyklu, který se měl konat 24. března v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě, je odložen na neurčito.

- Až do odvolání je zcela uzavřeno Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě včetně areálu ambitu a všech poboček – v České Lípě, Doksech a v Kravařích u České Lípy. Ruší se tyto akce: Den vody, Velikonoce na Vísecké rychtě, Vernisáž výstavy „Palné zbraně ze sbírky muzea“. Zahájení a zpřístupnění výstavy „Palné zbraně ze sbírky muzea“ se odkláda.

- Městská knihovna Česká Lípa je uzavřena. Opatření se týká všech oddělení i poboček knihovny. Všechny naplánované akce se ruší. Vypůjčené dokumenty zatím nevracejte, výpůjční lhůta bude o výše uvedenou dobu automaticky prodloužena. Pro aktuální informace sledujte web a FB knihovny, případně volejte na tel. 487 883 444 nebo 487 522 975.

- Kultura Nový Bor - Na hru Caveman (16. 3.) zůstávají vstupenky v platnosti a hledá se nový termín. Akce Tobogan tour (21. 3.) je zrušena - vstupenky můžete vracet ve všech předprodejních místech organizace.

- 25. ples města Stráž pod Ralskem (14. 3.) je zrušen.

- Cvikov: Divadelní představení Hodina duchů (16. 3.) je zrušeno.

- Zákupy: Městský karneval, který se měl konat 21. 3., se odkládá. Zakoupené vstupenky zůstavají v platnosti na náhradní termín, který bude upřesněn. Pokud vám náhradní termín nebude vyhovovat, bude vám vstupné v plné výši vráceno.

Doksy: Město Doksy zrušilo všechny plánované kulturní akce. Zavířelo také infocentrum, knihovna, Muzeum Čtyřlístek a Kino Máj!

Společenské:

- Březnové vítání občánků v České Lípě se přesune na jiný termín, stejně tak březnové setkání s jubilanty. O tyto slavnostní akce pozvaní občané nepřijdou, budou pozváni na pozdější termín.

- DDM Libertin a ZUŠ Česká Lípa jsou zavřené, zrušily také všechny svoje akce.

- V Novém Boru se ruší konání prodejních trhů dne 19. března na náměstí Míru.

Sportovní:

- Zrušené jsou utkání florbalistů FBC Česká Lípa!

- Českolipský florbalový klub ruší všechny tréninky FBC Česká Lípa, Šluknovsko i akademií.

- Tenisový svaz zrušil všechny tenisové turnaje do 31. března 2020.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE - UZAVŘENÍ, OMEZENÍ

Městský úřad Mimoň

Do odvolání ruší Městský úřad Mimoň úřední hodiny pro veřejnost.

Komunikaci se zaměstnanci úřadu lze vést telefonicky (487 805 001), emailem (podatelna@mestomimon.cz) nebo datovou schránkou.

Městský úřad Doksy

S účinností od 12. 3. 2020 jsou dočasně zrušeny úřední hodiny Městského úřadu Doksy. Rozhodnutí platí do odvolání.

Pracovníky MěÚ můžete kontaktovat telefonicky (487 882 410 – 440), emailem epodatelna@doksy.com nebo do osobní emailové schránky ve tvaru „prijmenizamestnance“@doksy.com, případně prostřednictvím datové schránky cpabet5.

V neodkladných případech si s Vámi pracovníci mohou sjednat i osobní schůzku.

Městský úřad Česká Lípa

Omezení provozní doby pokladny (Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30) se prodlužuje do 31. března.

DOPRAVA

MHD ČESKÁ LÍPA

Až do odvolání nebudou v České Lípě jezdit následující „školní“ spoje MHD:

Linka č. 208 ze zastávky Vítkov v 6:57 směr Antonína Sovy

Linka č. 217 ze zastávky Na Kopečku v 7:30 směr Partyzánská

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 7:15 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 8:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 12:30 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Sídliště Lada v 13:52 směr Česká

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 7:31 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 12:46 směr Sídliště Lada

Linka č. 213 ze zastávky Česká v 13:36 směr Sídliště Lada

Linka č. 218 ze zastávky Hlavní nádraží v 7:03 směr Vítkov

VLAKY V LIBERECKÉM KRAJI

linka L1 Liberec - Szklarska Poreba: vlaky ukončeny v Harrachově, není umožněna mezinárodní přeprava

linka L7 Liberec - Hrádek - Zittau - Varnsdorf: vlaky jezdí podle upraveného jízdního řádu, nezastavují na německém území!

linka RE2 Liberec - Hrádek - Zittau - Dresden: vlaky ukončeny v Hrádku, není umožněna mezinárodní přeprava

AUTOBUSY V LIBERECKÉM KRAJI

provoz dle prázdninových jízdních řádů

linka 645 Liberec - Bogatynia: autobusy ukončeny na zastávce Kunratice, u mostu

linka 669 Liberec - Zgorzelec: autobusy ukončeny na zastávce Habratice, státní hranice

linka 689 Liberec - Sieniawka: autobusy ukončeny na zastávce Hrádek nad Nisou, autobusové nádraží

DOPRAVNÍ INFORMACE

- centrální dispečink Libereckého kraje: 704 702 000

- informační linka Ministerstva dopravy k opatřením v mezinárodní dopravě: 225 131 810

OTVÍRACÍ DOBA OBCHODŮ

Vláda rozhodla s účinností od soboty 14. března 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic. Výjimka u uzavření obchodů platí dále například pro prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů či tabákových výrobků.Se stejnou účinností kabinet zakázal přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování. Výjimku u zákazu přítomnosti lidí v restauracích tvoří provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a vězeňských zařízení. Zákaz se nevztahuje ani na prodej mimo provozovnu, tedy třeba provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA

- V celé Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa platí i nadále zákaz návštěv. V případě otců u porodu a návštěv při paliativní péči bude postupováno individuálně.

- Od 16. 3. 2020 se mění a upravuje do odvolání výdej pro externí strávníky v jídelně zaměstnanců. Strava pro externí strávníky se bude vydávat každý den od 13:30 do 14 hodin.

- Od 12.3. se ruší předporodní kurzy, cvičení pro těhotné, novorozenecké kurzy a laktační poradenství. Laktační poradkyni můžete v případě potřeby kontaktovat telefonicky na čísle 607 246 275.

- Ve dnech 13. a 22. března nebude v areálu českolipské nemocnice poskytována lékařská pohotovost pro dospělé. Naléhavé případy vážného zhoršení zdravotního stavu budou ošetřeny na Centrálním příjmu nemocnice. Lze využít pohotovosti pro dospělé v okolních zdravotnických zařízeních - Děčín, Mladá Boleslav, Liberec.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU