Vyspělejší společnost opřená o cílené pěstování rýže se v Číně vytvořila až o několik tisíc let později. Tým stojící za novou studií se ale domnívá, že to mohlo být právě pivo, které v tehdejších lidech zájem o rýži podnítilo a přimělo je, aby se začali této plodině koordinovaně věnovat ve vzájemné spolupráci.

Výzkumníci se také pokusili zasadit objev těchto pivních nádob do širšího kontextu tehdejší čínské společnosti. Dnes představuje jižní Čína hlavní rýžovou základnu celé země, ale před 9000 lety to byla oblast osídlená jen lovci a sběrači, kteří si svou potravu nepěstovali, ale spoléhali se na její hledání.

Nádoby ale pocházejí z tak dávné doby, že je velmi obtížné říci s jistotou, jak tehdejší společnost pivo vyráběla. Za zmínku stojí třeba to, že rýže se v té době v Asii jako základní potravina teprve začínala používat.

"Analýzou zbytků na dně nádob z Čchiao-tchou jsme zjistili, že tyto hrnčířské výrobky sloužily k uchovávání piva - v nejobecnějším smyslu toho slova. Nebylo to chmelené pivo ve stylu IPA (India Pale Ale, pozn. red.), jaké známe dnes, spíše pravděpodobně mírně kvašený sladký nápoj, vyznačující se zřejmě zakalenou barvou," uvedl antropolog Ťia-ťing Wang z Dartmouthské akademie v New Hampshiru.

Pravěké pivo, jehož stopy se našly v nádobách, většinu těchto kritérií beze zbytku naplňuje. To vedlo archeology k závěru, že nádoby nesloužily pro podávání běžných nápojů k jídlu, ale měly závažnější společenský účel. Nová studie na toto téma byla publikována v odborném titulu PLOS One .

Už při předchozích výzkumech si vědci stanovili pravidla, podle nichž se určuje, zda se podařilo najít mezi archeologickými nálezy stopy po společensky významných potravinách - jsou to například takové, pro něž je obtížné sehnat přísady, nebo takové, jejichž výroba vyžaduje hodně času.

V nezabydlené oblasti Čchiao-tchou objevili vědci dvě lidské kostry obklopené desítkami keramických nádob, z nichž některé patří k vůbec nejstarším malovaným nádobám, jaké kdy byly objeveny. Kostry i s nádobím našli v čemsi, co připomínalo mohylu. Dvacet z 50 nekrytých nádob, jež se zachovaly ve vzácně neporušeném stavu, podrobili vědci analýze, aby zjistili, co mohlo být původně uvnitř.

Archeologové objevili v jihočínském Čchiao-tchou jedny z nejstarších artefaktů spojených s pitím piva, pocházejících z doby až před 9000 lety. Podle jejich poznatků se však zdá, že pravěcí lidé na území dnešní Číny pili pivo za jiným účelem než my dnes. Nebyl to nápoj k navození dobré nálady při přátelském posezení, ale spíše základní prvek pradávných pohřebních rituálů.

