Vědci americké vesmírné agentury NASA a Evropské kosmické agentury (ESA) při počítačové simulaci hrozby srážky Země s velkou planetkou zjistili, že katastrofě by nedokázalo zabránit ani použití jaderné bomby. O simulaci informovalo centrum CNEOS, které v rámci NASA sleduje dráhy planetek a komet a zjišťuje pravděpodobnost jejich možného dopadu na Zemi.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Američtí a evropští vědci dostali v rámci simulovaného cvičení šest měsíců na to, aby připravili záchranný plán, který by odvrátil srážku Země s masivní planetkou spatřenou ve vzdálenosti 56 milionů kilometrů. Astronomové na úkolu pracovali čtyři dny, od 26. do 29. dubna, a použili přitom radarové systémy a nejmodernější technologie, včetně největšího teleskopu na světě.