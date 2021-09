Americká agentura je zatím s radostí opatrnější. NASA roveru již dříve na twitteru zřídila jeho vlastní účet, příspěvky na něm píše v první osobě, jako kdyby je psalo robotické vozítko z Marsu. „Na prvních snímcích je vidět vzorek z odběru. Fotky, které jsem pořídil, jsou kvůli špatnému světlu neprůkazné. Až budou lepší světelné podmínky, pořídím další fotky, abychom potvrdili, že máme v trubici neporušený vzorek," napsala NASA na twitteru. S textem také zveřejnila dvě fotografie trubice na vzorky.

We have a sample! I’ve never been more happy to see a hole in a rock. #SamplingMars https://t.co/bVstYvkYdG