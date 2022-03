„Jednoduše řečeno, vytvořili jsme největší lidský rodokmen v historii. Ten sleduje předky celého lidstva a ukazuje, jak jsme dnes všichni navzájem příbuzní,” řekl Wohns.

Díky výzkumu může každý, kdo má přístup ke svým vlastním genetickým informacím, zjistit, kdy se jeho předkové přestěhovali na určité místo a proč mají určité geny. Je to v podstatě pochopení celého příběhu lidské historie pomocí genů, vysvětlil Wohns.

Genetický výzkum člověka se v posledních desetiletích rychle rozvinul a přinesl obrovské množství informací. Nové techniky analýzy starověké DNA poskytly podrobnosti o prehistorii a v roce 2010 odhalily, že se lidé křížili s neandrtálci.

Ukázalo se však, že je obtížné kombinovat různé databáze, integrovat staré a moderní genomy a vymyslet způsoby, jak s tak velkým množstvím dat pracovat. Oxfordský tým vyvinul algoritmy, které umožňují kombinaci genomů, což je podle Wohnse jedna z největších inovací.

Pomocí toho jim bylo umožněno vytvořit strukturu, kterou popsali jako „genealogii lidských genů”, o níž se teoreticky mluví již asi třicet let. „V podstatě se snažíme proniknout závojem a zjistit, jak to vypadá,” dodal.

