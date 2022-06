Jak dodal, při sedmi milionech párů bot ročně to pro ně znamená značné ulehčení práce. Byť se nejedná o zcela autonomního robota. „Stroje u nás nahrazují opakující se a namáhavé procesní kroky, nikoli samotné pracovníky,“ vysvětlil Dalibor Ondra, který má ve společnosti DHL Supply Chain na starosti zavádění inovativních technologií ve střední a východní Evropě.

Chodí i skáče. Nejmenší robot na světě vypadá jako krab, jednou zachrání životy

Elektronický systém optimalizuje trasu robota a prostřednictvím tabletu poskytuje doprovázejícímu pracovníkovi pokyny, odkud má vzít jaké zboží. Operátor je postupně ukládá do úložného prostoru robota a ten je po dokončení dané dávky sám odveze na místo pro vyložení. Odtud zboží putuje k finálnímu zabalení a robot se přesouvá zpět na své výchozí místo.

Nasazení flotily robotů pro kusové vychystávání v České republice je součástí plánu DHL Supply Chain pro další využití automatizace v evropských skladech.

Zvedání regálů i okopávání vinohradu

Také v dokončovaném obřím distribučním centru společnosti Amazon v Kojetíně na Olomoucku sází na roboty. Zaměstnancům budou pomáhat při každodenním vyřizování zákaznických objednávek. „Tito specializovaní roboti se zasouvají pod regály s výrobky, zvedají je a pohybují s nimi po distribučním centru, čímž pomáhají zkrátit čas nutný pro zpracování objednávek,“ popsali zástupci české pobočky globálního internetového obchodu.

Unikátního robota pro práci ve vinici představuje v těchto dnech firma Agrotec. „Plně elektrický autonomní robot Bakus od firmy Vitibot dokáže vinici sám okopat, ožínat anebo provést postřik,“ nastínila společnost.

Robotickou frézu brzy vyzkouší při opravě silnice vysočinští silničáři v Třebíči. Pracuje automaticky a je řízena pomocí informací z Digitálního modelu stavby na základě mračna bodů pocházejícího z detailního 3D skenování části vozovky. Silničáři si od robotického stroje slibují mnohem vyšší přesnost, a tedy přípravu lepších podmínek pro položení asfaltové vrstvy. To ve výsledku znamená delší životnost opravené silnice.

Čeští chemici patří ke špičce v NATO. V práci jim pomáhají i nenápadné trubičky

Kromě zpracovatelského průmyslu se roboti zapojují i do práce v odvětví pojišťovnictví či zdravotnictví. Například na operačních sálech ostravské fakultní nemocnice mají nového švýcarského pomocníka za 131 milionů korun. Robot s označením da Vinci lékařům pomáhá při složitých výkonech v oblasti urologie, chirurgie a gynekologie.

Co do počtu robotů patří Česko k evropskému průměru. Aktuálně však jejich počet stoupá rychleji než jinde, poptávka roste. „Podle statistik dnes v Česku funguje třikrát více robotů než v roce 2010, Mezinárodní federace robotiky řadí Česko na patnáctou příčku v žebříčku států s nejvyšším nárůstem počtu robotů. V současnosti se v Česku nachází zhruba tři až čtyři procenta evropských robotů, což je dvakrát víc, než by odpovídalo velikosti české ekonomiky,“ sdělili odborníci ze společnosti Algotech.