Aktovky se dnes vyrábějí krásné a s tisíci možnými motivy, na druhou stranu však ani drahá značka nemusí být zárukou, že dítě nebude v důsledku jejího nošení trpět bolestmi páteře a hlavy.

Podle Michaely Tomanové, primářky Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, by váha školní tašky měla odpovídat 10 procentům hmotnosti dítěte. Mnozí žáci však nosí náklad o dost těžší, z čehož pramení některá zdravotní rizika. „Kvůli přetěžování se mohou u vašeho dítěte objevit bolesti hlavy, páteře nebo skolióza,“ varuje.

Pro prvňáčka je vhodná aktovka s pevnější konstrukcí přispívající správnému držení těla. „Ve srovnání s batohem má přehledněji řešený úložný prostor. Zejména těžší předměty, jako jsou knihy a sešity, lze vložit do kapsičky, která je co nejblíže zádům. Takto bude váha knih přenášena na tělo a záda si uleví. Batohy jsou vhodnější spíše pro starší děti,“ říká lékařka a dodává:

„Taška i batoh by měly být řádně nasazené na obou ramenou. Nošení brašny na jednom rameni je oblíbený nešvar řady školáků, který však přispívá k horšímu držení těla v důsledku nerovnoměrné zátěže zádových svalů. Příliš povolené pásy mohou zapříčinit skoliózu. Velmi utažené pásy zase přispívají k hrbení.“

Jako oko v hlavě

Stejně jako problémy se zády mohou děti výrazně handicapovat problémy se zrakem. Není nečasté, že v případě špatného prospěchu se jako viník nakonec ukáže ne lenost, nechuť se učit nebo nízký intelekt, ale prostý fakt, že dítě nevidí dobře na tabuli.

Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů vady nemusí vždy odhalit, zrak dětí by měl být vyšetřen na odborném pracovišti. Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé 12. dítě ve věku 4 let. Přitom například neléčená tupozrakost se může stát handicapem, postupně dochází k celoživotnímu poškození zraku, někdy dokonce ke ztrátě zraku u tupozrakého oka.

Dítě se špatným viděním se rychleji unavuje při školních činnostech, ztrácí koncentraci, zlobí a „návyk“, který si v tomto směru dítě vypěstuje, ho pak provází dále.

„S léčbou tupozrakosti pomocí cvičení očí je třeba začít velmi brzy, ideálně mezi třetím a pátým rokem věku dítěte, kdy je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Cvičení je účinné i u starších dětí, ale začne-li se po osmém roku věku, naděje na odstranění tupozrakosti je již velmi malá.

V pozdějším věku dítěte už není možné tupozrakost zcela vyléčit a u dospělých není léčba možná vůbec. Pokud začneme s dětmi cvičit oči v předškolním období, je šance na zlepšení velmi vysoká,“ říká lékařka Eva Jerhotová z Dětského očního centra Kukátko.

Ve zdravé třídě zdravý vzduch

Za únavou a nepozorností dětí občas může být i další prostý důvod: těžký, nevětraný vzduch. Zvláště ve vyšších patrech se učitelé bojí otevřít okno a ve třídách je k padnutí. Odborníci tak říkají, že s návratem do lavic nezačíná pouze školní rok, ale také boj o udržení těžkých víček.

V nevětrané místnosti je navíc vysoká koncentrace prachu, pylu a vlhkosti, což nemá na zdraví dítěte příznivý dopad. Tyto obtíže se však netýkají pouze dětí. Špatná kvalita vzduchu snižuje výkonnost učitelů a podporuje vznik syndromu vyhoření.

Psycholožka Markéta Švamberk Šauerová říká: „Více než třetina žáků se důsledkem špatného ovzduší cítí nepohodlně a mohou dokonce pociťovat nevolnost a zvýšený tep. Hlavními příznaky jsou však bolesti hlavy, únava a pokles pozornosti. Zhoršená kvalita vzduchu ve třídách má také vliv na zvýšenou nemocnost žáků.“

Dobrou chuť

S pamlskovým zákonem a absencí automatů se sladkostmi paradoxně problémů v některých případech přibylo. Zvláště při nekonečných odpoledkách se děti vrhaly na tatranku jako na spásu, která by jim dodala energii. Dnes, pokud s sebou nemají dostatečné zásoby z domova, se nemají vrhat kam.



Rodiče by přípravu svačiny (při delším vyučování svačin) neměli podceňovat. Děti ocení nápaditost a originalitu, což se vůbec nevylučuje se zdravým stravováním. Základ svačiny by mělo představovat pečivo s ovocem a zeleninou, chuti na sladké vyjdou ochotně vstříc müsli tyčinky nebo jogurty.



Ještě důležitější je přitom dostatečný pitný režim, ve kterém, jak ukazují různé průzkumy, máme stále velký dluh.