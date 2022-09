Na druhém místě se umístila Živá Lípa (19,78 %), kterou do voleb vedl Jakub Mencl. Stejně jako posledně získali 6 mandátů, ale jejich hodnota se podle Mencla liší. „Čekali jsme lepší umístění. Neztratili jsme, ale tím, že vítěz voleb získal tak významný počet mandátů, role dvojky se samozřejmě změnila,“ podotkl. V rámci odevzdaných hlasů využili voliči Živé Lípy možnost křížkování. Nejvíce hlasů získal tak čtvrtý kandidát Jaroslav Turnhöfer, do zastupitelstva se za stranu dostali kandidáti z 10. a 17. místa. „Živá Lípa je plná osobností, které pracují pro město a jeho obyvatele napříč profesemi, není to monoblok,“ dodal Jakub Mencl.

FOTO: Česká Lípa zná své nové zastupitele, podívejte se. Vítězství obhájilo ANO

Dopad na výsledky měla i poměrně nízká volební účast, která Lípu trápí. Volební účast se letos vyšplhala na 33,69 %, bylo odevzdáno 217 249 platných hlasů. „Je otázka, do jaké míry dlouhodobý nezájem občanů o volby ovlivnil jejich výsledek,“ zamyslel se lídr kandidátky Spolu Pavel Jihlavec. Ta získala 8,37 % hlasů a dva mandáty v zastupitelstvu.

Volebního práva využila i českolipská rodačka Tereza, které výsledky voleb nemile překvapil. Netěší ji vítězství strany ANO, je z něj znechucená. „Ovšem mnohem více mě děsí výsledky stran s extremistickými názory, jako je třeba SPD. Tam bychom měli být obezřetní a poučit se z minulosti. Ovšem po letošních volbách mám pocit, že jsme nepoučitelní a velmi se děsím výsledků voleb prezidenta,“ svěřila se volička s tím, že ji vadí i převlékání „kabátů“.

Třetí místo obsadila SPD se ziskem tří mandátů, čímž si oproti minulosti polepšila o dva. „Jsme s tím naprosto spokojeni, tři mandáty byl náš cíl a je to pro nás závazek vůči našim voličům,“ sdělil lídr kandidátky Lukáše Leiner. Ten se zároveň ve svých jednatřiceti stal nejmladším zastupitelem. Podle politologa Jana Kubáčka byla Česká Lípa vždy více protestně laděná a promítlo se to do výsledků voleb a právě úspěchu SPD. „Ukazuje se, že mnozí voliči pojali účast v komunálních volbách jako vysvědčení vládě. A právě ANO i SPD dokázaly k urnám občany přivést,“ sdělil Kubáček.

Pětiprocentní hranici překročila strana PRO Českou Lípu (5,39 %). „Nebereme to úplně tragicky. Překvapení pro nás bylo nových šest mandátů pro ANO a pro mě osobně i zisk tří křesel SPD v českolipském zastupitelstvu. Hodnotím to s chladnou hlavou,“ okomentoval výsledky voleb lídr kandidátky Roman Kozák.

O křesla v zastupitelstvu přišli sociální demokraté, komunisté a Piráti.

Česká Lípa

Volební účast - 33,7 %

1. ANO 2011 40,8 % (13 zastupitelů)

2. Živá Lípa 19,8 (6)

3. SPD 9,9 (3)

4. SPOLU 8,4 (2)

5. PRO Českou Lípu 5,4 (1)