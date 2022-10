Do křesla starosty by měla opět usednout Jitka Volfová (ANO), pozici 1. místostarosty by měl zastávat Martin Brož (ANO) a 2. místostarosty Jakub Mencl (ŽL). Rozdělení funkcí ještě musí potvrdit zastupitelé, kteří se v novém složení sejdou 24. října.