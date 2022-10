Zdroj: DeníkJak hodnotíte volební výsledky v Kravařích? Voliči rozhodli a já to přijímám s naprostou pokorou. Sám jsem překvapen, jaký pocit uvnitř sebe zažívám. A to je pocit velké úlevy, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Rád přenechám tu zodpovědnost za Kravaře a jejich občany někomu druhému. Budu se více věnovat poslanecké práci. Už v minulosti se na mě obrátilo několik starostů z Liberecké kraje, potřebovali nějakým způsobem pomoci.

Stíhal jste časově skloubit funkce starosty a poslance?

Díky tomu, že jsou Kravaře malá obec, tak to jde. Celou řadu let jsem neměl místostarostu, když jsem se stal poslancem, krátce na to jsme ho zvolili. Spolupráce s ním je velmi dobrá. Je praktik a zvládá každodenní starosti obce, stala se z nás dobrá dvojka.

Byl jste nejdéle sloužícím starostou na Českolipsku. Jaký to je pocit?

Každé volební období vyvolávalo nové emoce, přineslo nové výzvy. Je to neskutečně zajímavá práce, bavila mě a naplňovala. Na druhou stranu s funkcí poslance je to nesrovnatelné. V obci jde život rychleji. Když se o něčem rozhodnete, vidíte výsledek velmi záhy. Ve sněmovně to jsou desítky hodin trvající rozhovory a diskuze a ty reálné výsledky tolik nevidíte. A další rozdíl představují finance. V obci můžete hospodařit velmi a velmi opatrně, zatímco stát stále splácí úroky a žádné dluhy. Žádná obec, město ani kraj by nemohly hospodařit tak jako stát.

Letos jste opět kandidoval a obhajoval post starosty. Váhal jste s kandidaturou?

Přiznám se, že jsem to chtěl v letošních volbách ještě zkusit. Myslíme si, že je fajn, když má starosta přesah na vysokou politiku, může to být výhoda pro Kravaře a jejich další směřování. Objevuje se celá řada mladších spoluobčanů, kteří se vyprofilovali a mají na to, aby v budoucnu stáli ve vedení obce.

Co byste poradil svým kolegům-starostům?

Já si netroufám radit. Já jsem Vomáčka, mám své vidění světa, své způsoby řešení problémů a svou vizi, kam směřovat. Každá obec je specifická, každý starosta má svůj přístup. Rady dávat nebudu.