Zkoušeli jste se domluvit s vítěznou volební stranou ANO 2011 na nějaké širší koalici?

Jistě, zkoušeli, ale pro většinu členů naší (v minulosti již prověřené) koalice, kterou tvoří SLK, SNK Evropští demokraté – Nový Nový Bor a ODS, nebyla tato možnost přijatelná, respektive požadavky ANO. A domnívám se, že náš poměr hlasů 12 : 9, kterými disponuje nyní opoziční ANO, není vůbec špatný.

Vítězné ANO odešlo s prázdnou. V Novém Boru zůstává starostou Jaromír Dvořák

Máte úmluvu s partnery o rozdělení funkcí a povolební spolupráci v období do roku 2026 písemně?

Písemnou dohodu nemáme, tady vždy platila ústní dohoda, čestné slovo.

Hned v poděkování po zvolení jste poukázal na to, že následující období bude velmi těžké, zejména v ekonomické oblasti. Je vůbec v rozpočtu města nějaká kapitola, kde by se dalo výrazněji ušetřit, třeba na drahé energie?

I kdyby nás nezasáhly další vnější vlivy, než ty dnes všeobecně známé, které se dotýkají prakticky každého, tak i tak budeme mít co dělat ufinancovat stávající provoz města. Šetřit proto skutečně musíme všude, protože třeba jen nároky na opravy stávajícího majetku jsou ve výši 70 milionů korun a my je musíme dostat pod 40 milionů. Naštěstí, ještě v době relativního ekonomického rozvoje, jsme stačili splatit dluhy města, splnit zásadní investice do jeho majetku a připravit řadu rozvojových investic. Přes všechny vlny covidu, cenové šoky energií a odezvy války na Ukrajině je naše město ekonomicky stabilní, připravené se potýkat se složitými problémy, které nečekají jen jednotlivce a rodiny, ale i města.