Jednání se Živou Lípou, která skončila na druhém místě se ziskem šesti mandátů, budou pokračovat v pondělí 26. září. Aktuálně probíhají i jednání uvnitř strany samotné. S vítězem voleb se zase snaží najít jejich budoucí roli práce v zastupitelstvu města.

Zdroj: Deník„Silnou koalici, významně většinovou, by město potřebovalo pro klidné proplutí dalšími roky, které mohou být ztíženy třeba i vinou energetické krize. Dávalo by mi smysl, aby vznikla velká a silná koalice a byli bychom rádi, kdybychom se mohli v některých kompetencích věnovat práci pro město,“ zamyslel se Jakub Mencl, který vedl Živou Lípu do komunálních voleb. V kampani se zabývali tématem bezpečnosti, bydlení, údržby majetku a péčí o zeleň. „Rádi bychom některé z kompetencí, které by nám pomohli některé z těchto priorit naplnit,“ upřesnil Mencl.

Z letošních komunálních voleb vyšla posílená Svoboda a přímá demokracie (SPD), která získala tři mandáty. „Pokud bychom se domluvili s jinými politickými stranami a nastavili spolupráci po vzájemné dohodě, tak bychom nejspíše SPD neoslovovali,“ podotkla Volfová s tím, že nemají společný program. Lídr SPD Lukáš Leiner vnímá úspěch strany jako závazek vůči jejich voličům a případné spolupráci by se nebránili.

„Jsme připraveni jednat, pokud nás hnutí ANO osloví,“ podotkl Leiner. Dva mandáty získalo politické uskupení Spolu, jedno křeslo připadlo straně PRO Českou Lípu. „Určitě s nějakou diskuzí počítáme, ale v tomto případě si pravděpodobně zachováme stoprocentně svou tvář. Výsledek nám poskytl svobodu ve v hlasování v českolipském zastupitelstvu,“ zdůraznil lídr strany a zvolený zastupitel Roman Kozák.

Podle politologa Jana Kubáčka se tradice širších koalic ukázala jako nosná a důležitá. „Je to i taktické, získáte dramatičtější převahu, jednání bývají klidnější. Navíc je to i vhodný krok před veřejností,“ okomentoval aktuální situaci s tím, že výsledky komunálních voleb jsou určitým vzkazem pro budoucí krajské volby.

Vítězové voleb by rádi pokračovali v rozjetých projektech, ať už se jedná o vznikající koupaliště v Dubici či obnova Kounicova domu v České Lípě. Pozornost by rádi zaměřili na komunikace a dětská hřiště. „Rezervy jsou veliké, převzali jsme třicet let zanedbané město a snažíme se ho dávat dohromady. Věřím, že se to bude posouvat,“ upřesnila Volfová. Ta si je vědoma toho, že je čeká obtížné období způsobené energetickou krizí. „Během čtyř let jsme byli vystaveni epidemii koronaviru, uprchlické krizi, povodním a dalším rozmarům počasí a obstáli jsme. Věřím, že to zvládneme,“ dodala.