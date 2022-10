Průběh zasedání i jeho výsledky jasně svědčily o tom, že nepsaná povolební koaliční domluva mezi ANO, Sdružením pro budoucnost Cvikovska, ODS a Nezávislými ve Cvikově opravdu funguje. I o tom, že tak znalý a zorientovaný politik, kterým starší ze Švehlů byl a je, neponechal otázku svého nástupnictví náhodě. „Po dvaceti letech se loučíme s osobností města, zkušeným komunálním politikem, který pro nás nastavil laťku hodně vysoko. Nenapadlo mě, že tento okamžik bude tak emotivní,“ řekl Petr Vrabec po zvolení starostou a poděkoval všem kolegům, co mu dali svůj hlas. „Nerad bych, abychom se dělili na opoziční a koaliční zastupitele. Věřím, že pro nás bude na prvním místě občan Cvikova a rozkvět Cvikova,“ prohlásil Vrabec, který má ve Cvikově domov přes dvacet let a 15 let se ve městě zabýval stavebními investicemi.

Na ustavujícím zasedání nechyběl žádný z nově zvolených zastupitelů. Jsou mezi nimi již zkušení matadoři místní politiky, včetně bývalých starostů, ale také deset úplných nováčků. Patří k nim i mladý Švehla.

„Každý rok v plusu“

Odcházející starosta Švehla se na odchod z funkce chystal již od loňského roku, aby měl čas na vnoučata a koníčky. Ve Cvikově ale nadále zůstane radním. Jeho syn, bývalý novinář i marketingový specialista, nemíní během působení na radnici otcův kredit zpronevěřit. „Nebudu to mít jednoduché. Obvykle, když nastupuje nový politik, prohlašuje, že to ti před ním dělali špatně, ale to já rozhodně říkat nemohu. Zastupitelem jsem se stal poprvé, ale s tátou jsme politiku řešili neustále, o zdejším dění jsem měl velký přehled,“ mínil místostarosta Švehla.

Během tajných voleb radních panovalo ve společenském sále místního hotelu, kam přišly ustavující zasedání sledovat zhruba dvě desítky občanů, ticho jako v kostele. Po nezbytných formálních procedurách, zastupitelských slibech a volbách uvolněných zastupitelů – starosty a místostarosty, probíhala rovněž volba radních. Těch mají ve Cvikově sedm, v radě usednou ještě Ivana Jakubová, Pavel Kovalev, Pavel Houžvička, Jaroslav Švehla starší a Ivo Čeřovský.

O aktuálních prioritách, kterým se právě zvolené vedení Cvikova hodlá věnovat, se zatím starosta Vrabec nechtěl příliš rozpovídat. Jak ale pro Deník zdůraznil, každoročně ve Cvikově zvládají investiční akce za 25 až 30 milionů korun. „Za všechna období, kdy tu byl končící starosta Švehla, jsme těch akcí udělali za 600 milionů. U všeho jsem byl. Každý rok začínáme tím, že máme na účtu peníze v plusu, letos to například bylo více než 26 milionů korun,“ uvedl Vrabec s tím, že nyní mají rozpracovaných několik projektů, které musí stůj co stůj dokončit: „Jde například o chodník v ulici Čs. Armády, kde jsme o státní dotaci dlouho usilovali, další akcí je zasíťování pozemků pro budoucí rodinné domky, pustili jsme se do velmi náročné obnovy palubovky v Sokolovně,“ upřesnil. Dopady razantních nárůstů energií se Cvikova týkají podobně jako dalších obcí a měst. Podle starosty Vrabce je již teď jasné, že Cvikov určitě půjde do rozpočtového provizoria. Město hospodaří s ročním rozpočtem 110 milionů korun.

V zářijových volbách se o hlasy voličů ucházelo ve městě, kde žije 4 500 obyvatel, devět politických stran a seskupení. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu získalo mandáty sedm z nich. Dříve úspěšné strany KSČM a ČSSD letos propadly. Hnutí ANO 2011 teď zde má čtyři zastupitele, stejně jako Vrabcovo Sdružení pro budoucnost Cvikovska. Po třech zastupitelských místech získala ODS, Starostové pro Liberecký kraj, Cvikovsko s rovným přístupem. Dva mandáty náleží SPD a také Nezávislým.