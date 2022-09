Obhajovat svou pozici bude současná starostka Jitka Volfová, která je jedničkou na kandidátce ANO. Podle ní se za poslední čtyři roky podařilo pohnout s velkými projekty, na něž Česká Lípa čeká mnoho let, a to navzdory covidové pandemii, válce na Ukrajině a energetické krizi. Jedná se o rekonstrukci Jiráskova divadla, začátek výstavby lávky propojující českolipské čtvrti Kopeček a Svárov, před podpisem je také smlouva na výstavbu nového koupaliště v Dubici.

„Ráda bych pokračovala ve velkých projektech a zároveň se začala věnovat i těm menším projektům a systematické kultivaci veřejného prostoru, aby se naši občané cítili v České Lípě bezpečně a spokojeně,“ sdělila Volfová. V budoucnu by se ráda ještě více zaměřila na bezpečnost a podporu zájmové činnosti a aktivit pro rodiny s dětmi, mládež a seniory.

Další ženou usilující o křeslo starostky je dvaapadesátiletá pedikérka Martina Bechyňová z Trikolory, která staví na větším zapojení všech obyvatel do veřejného procesu. „Nechceme, aby se bez ohledu na přání lidí plánovalo, budovalo a hlavně utrácelo za něco, co často lidé ve městě nepotřebují. Voličům nabízíme město, pro které jsou spravené silnice i chodníky důležitější než pohodlí profesionálních sportovců. Město, které nepodniká s penězi občanů, a které nepřevychovává své obyvatele,“ řekla.

Konec hazardu

Živá Lípa vstupuje do letošních voleb se třemi tématy, a to bezpečnost, bydlení a údržba městského majetku s péčí o zeleň. Po vzoru Kolína chtějí uvést v život řadu relativně drobných, ale účinných opatření na snížení kriminality, vandalismu a nepořádku v ulicích. Jedním z hlavních bodů jejich programu je podpora výstavby nejméně 240 nových bytů jakožto způsob, jak zastavit odchod řady Českolipáků do okolních obcí.

„Na radnici budeme prosazovat konec tvrdého hazardu v České Lípě. Hrací automaty a jimi způsobená druhotná kriminalita do města nepatří,“ zdůraznil lídr kandidátky a specialista internetového marketingu Jakub Mencl. V případě úspěchu plánují ve spolupráci s bytovými samosprávami posilovat preventivní funkce městského kamerového systému.

ANKETA: Souhlasíte s uzavřením dohody mezi obcí Brniště a kamenolomem?

O hlasy voličů bude usilovat i strana PRO Českou Lípu, jejíž program se zaměřuje na dopravu a průjezdnost, parkování a dořešení pozemkové úpravy za účelem výstavby bytů i rodinných domů. „Určitě bude nutné dobře se rozhodovat v nákupech energií pro organizace města tak, abychom zvolili dobrou strategii. Myslím, že nás čeká komplikované období,“ podotkl lídr kandidátky a ředitel Jizerských pekáren v České Lípě Roman Kozák.

Inventura nakládání s majetkem

Do čela okresní kandidátky ČSSD se postavil sociální pracovník Marek Rataj. Mezi hlavní body programu strany patří důsledná inventura nakládání s vlastním majetkem města a maximální využití dlouhodobě nepotřebného majetku.

„Investice musí radnice dělat s rozmyslem a s dlouhodobým záměrem, nikoliv nahodile. Není naším záměrem smést ze stolu již rozpracované investiční záměry a projekty, ale zrealizovat vše bude zřejmě z ekonomických důvodů běh na delší trať, než je jedno funkční období zastupitelstva,“ osvětlil Rataj s tím, že pozornost zaměří i na podporu bezpečnosti a realizaci sociálního bydlení a startovacích bytů.

„Myslím si, že mezi nejpalčivější problémy ve městě patří v současné době zejména problematika parkování, nedostatek sociálních bytů a v neposlední míře také nedokončená revitalizace sídlišť,“ dodal.

Více linek MHD

Podle manažera Josefa Šídla, který je jedničkou strany Svobodní, patří mezi stěžejní problémy Lípy bezpečnost. Dále by se rád osobně zasadil o optimalizaci městské hromadné dopravy. „Například se mi nelíbí, že se nedostanete z Holáku na nádraží bez přestupu. To samé ze Špičáku na Svárov. V 21. století nemusí jezdit pouze velkokapacitní autobusy, lze se s tím trochu zabývat a za nižší náklady mít více linek a ke spokojenosti občanů,“ popsal.

Volby na Českolipsku: Do vedení obcí chtějí pedikérka, kuchař či účetní

Mezi další body programu patří parkování a vybudování důstojného koupaliště adekvátní velikosti města. Osobně nesouhlasí s plánovanou výstavbou koupaliště v Dubici. „Lokalita je nešťastná, provozní náklady budou zbytečně vysoké. V Čechách jsou města, která za mnohem menší peníze postavila mnohem zajímavější projekty,“ podotkl Šídlo.

Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL uzavřely koalici SPOLU. Lídrem je manažer notářské kanceláře Pavel Jihlavec (ODS), lídrem za TOP 09 Miloslav Václav a za KDU-ČSL Jana Kalousová. „Věřím, že SPOLU má velkou šanci vyhrát. Naším cílem je pravicová politika, vítězství nám ale nespadne samo do klína, budeme tvrdě pracovat a prosazovat změny k lepšímu pro město Česká Lípa, SPOLU se o to zasadíme,“ shrnul Jihlavec.

Strany, které se budou ucházet o přízeň českolipských voličů:

ČSSD

KSČM

PRO Českou Lípu

Živá Lípa

Svobodní

Česká pirátská strana

ANO 2011

SPD

DOMOV

Trikolora

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

SPOLU