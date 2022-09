ANKETA: Souhlasíte s převodem letiště v Ralsku zpět do vlastnictví Armády ČR?

Pobouření a vlnu nevole nedávno vyvolal zájem armády o letiště Hradčany v Ralsku a jeho možný převod zpět do vlastnictví. Armáda České republiky by chtěla bývalé vojenské letiště Hradčany využívat nárazově, a to pro občasná cvičení armády bez dalších výrazných omezení.

Letiště Hradčany v Ralsku. | Foto: Deník/Petr Pokorný