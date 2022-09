„Nabízí se řešení revitalizace sídlišť. A dalším problémem je průjezdnost města, určitou úlevu by mohl přinést obchvat. Měl by se začít stavět v příštím roce, v návaznosti na to se bude muset řešit dopravní průjezdnost v lokalitách Děčínská, Slovanka, sídliště Sever,“ řekl lídr kandidátky PRO Českou Lípu Roman Kozák.

Analýza ukázala, že specifické je centrum města, kde je problém s parkováním v denních hodinách. Až 30 % aut řidiči v České Lípě pravidelně nevyužívají a tato vozidla pak zabírají parkovací stání. Méně problémovými oblastmi jsou části města se zástavbou rodinných domů a průmyslová zóna, kde parkování řeší zaměstnavatelé. „Měla by být větší propagace využívání městské dopravy včetně většího příspěvku města tak, aby to bylo pro občany v dnešní době dostupnější,“ sdělil Marek Rataj, jednička českolipské ČSSD.

Podle českolipské starostky a jedničky kandidátky za ANO Jitky Volfové je potřeba tento problém řešit koncepčně a systematicky. Zároveň chce pokračovat v revitalizaci sídlišť, nejprve konkrétně sídliště Špičák a lokality v Dlouhé ulici, kde je problém s parkováním opravdu velmi závažný. „V této lokalitě máme již i zpracovanou ověřovací studii na umístění parkovacího domu, na toto téma proběhlo i první veřejné jednání. Je třeba však s místními obyvateli, pro které je parkovací dům určen, na toto téma znovu hovořit, abychom měli jistotu, že konáme v souladu s jejich zájmy,“ zdůraznila Volfová.

Budoucí opatření by měla být ušita na míru konkrétním oblastem a navazovat na sebe. Opatření budou zahrnovat aktivitu a úpravu chování samotných řidičů. Patří sem i represivní složka a zvýšený tlak na dodržování pravidel silničního provozu. „Míst tu je málo, ale většinou se mi podaří zaparkovat v blízkosti vchodu do domu nebo ve vedlejší ulici. Je ale potřeba v téhle situaci myslet na ostatní. Parkovat blízko chodníku, nenechávat zbytečně mezery, a než se situace vyřeší, přežít to,“ svěřil se mladý muž Michal, který žije s rodinou na sídlišti Špičák. Podporu takzvaných zelených parkovišť má v programu také českolipská Trikolora.

Naopak Jakub Mencl z Živé Lípy je názoru, že největšími problémy jsou bezpečnost, dostupnost bydlení a údržba městského majetku se zanedbanou péčí o zeleň. „Bez jejich zmírnění se nebude v České Lípě dobře žít. Jsme připraveni si na radnici vzít jejich zmírnění na starost,“ podotkl. S tím souhlasí například českolipská rodačka Tereza Hrušková. „Pokud tu není dostatek bytů a kapacity, aby se sem mohli nastěhovat další lidé, nemůžeme čekat, že se sem vrátí lékaři, zubaři, a další profese, které nám tu zoufale chybí,“ dodala Hrušková.

Česká Lípa se podobně jako další města nejen na severu Čech potýká s nedostatkem parkovacích míst. Tento problém komplikuje život místním občanům a ovlivňuje i jeho kvalitu. Dotýká se především obyvatel sídlišť, kde je situace nejpalčivější. Řidiči následně volí to nejjednodušší, a to zaparkovat i na místech, která k tomu nejsou určená. V Lípě se rozhodli přistoupit k problému komplexně. Radnice si nechala zpracovat Analýzu parkovacích potřeb ve městě, která by měla posloužit jako odrazový můstek pro řešení problému. Řada lídrů kandidujících v komunálních volbách si je vědoma, že právě nedostatek parkovacích míst patří k palčivým problémům občanů, a nezapomněli ho zahrnout do svých volebních programů. Na možnostech řešení se většinou shodují, teď jen zbývá doufat, že se je po volbách podaří naplnit.

Zajímavosti o městě Česká Lípa

Město bylo vystavěno u vodního hradu Lipý při brodu přes řeku Ploučnici, kde existovala od 10. století malá rybářská osada. Novodobý vzhled a vývoj ovlivnila průmyslová výroba a blízkost těžby uranu, v 70. a 80. letech 20. století ve městě vznikla řada velkých panelových sídlišť. Dělí se na 14 katastrálních území a 14 místních částí a má 6 partnerských měst. Dříve byly kromě osady Bořetín součástí města i nyní samostatné obce Horní Libchava, Kozly, Kvítkov a Sosnová. K začátku letošního roku zde žilo 36 740 obyvatel. Ve městě je několik památných stromů a přírodních památek Okřešické louky, Manušické rybníky, mokřad v nivě Šporky. Na okrajích města jsou tři kopce, Špičák, Holý vrch a Hůrka. Městem protéká řeka Ploučnice a její přítoky Šporka a Robečský potok. K významný památkám patří například Augustiniánský klášter (dnes Vlastivědné muzeum a galerie), Bazilika Všech svatých, Vodní hrad Lipý či Kounicův dům.