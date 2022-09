Nedávno proběhla rekonstrukce mateřské školy, díky čemuž došlo k navýšení kapacity míst z původních pětatřiceti na padesát jedna. Zároveň je v plánu sloučení jednostupňové základní školy, kterou aktuálně tvoří dvě budovy. Jedna se třemi třídami stojí v Brništi, druhá se dvěma třídami ve Velkém Grunově. A právě zde vyroste nová základní škola. „Zbouráme tu původní školu. Chceme vytvořit novou s nejmodernějšími technologiemi, jako je fotovoltaika, ohřev teplé vody na střechách či zelená střecha na části budovy,“ informoval starosta Brniště Michal Vinš ze strany Nezávislá a moderní obec. Předběžné náklady byly vyčísleny na 55 milionů korun, počítá se s využitím evropských dotací.

Poprvé za svou historii se podařilo obci pro místní sdružení dobrovolných hasičů pořídit novou hasičskou cisternu. Za přispění Libereckého kraje získali hasiči také osm nových zásahových kompletů. V prosinci by měla zahájit provoz kombinovaná sportovní střelnice, jejíž výstavbu spolufinancuje Národní sportovní agentura. Obec získala dotaci na výstavbu chodníku v Luhově, která začne ještě letos po vysoutěžení zhotovitele. „Palčivé a hodně citlivé téma představuje přístup občanů k řadu pitné vody. Ač se to může zdát jako samozřejmost, na venkově tomu tak není. Aktuálně to řešíme projekčně,“ zdůraznil Vinš.

A právě podobné novinky a pokrok vpřed obyvatelé obce vítají. Karel Jeřábek ocenil vylepšení odpadového hospodářství, díky kterému má každá domácnost své odpadní nádoby na tříděný odpad. „Výrazným způsobem se rozšířila nabídka různých kulturních akcí. Zapracovat se dá vždy na něčem, ale myslím si, že vedení obce myslí na prvním místě na své občany,“ svěřil se občan Brniště. „Je super, že se daří posouvat život v obci dál. Jsem za to ráda a podle toho se budu rozhodovat i ve volbách,“ dodala další obyvatelka obce na Českolipsku Dana.

V minulosti ožehavé téma představovalo plánované obnovení těžby kamene z kopce Tlustec. Obec s Kamenolomem Brniště uzavřela kompenzační dohodu a s ní vyslovili před dvěma lety souhlas občané Brniště v referendu. „Usnesli jsme se, že těžbu podpoříme za stanovených podmínek. Jedna z nich se týká financí, po dobu dobývací činnosti připluje do obecní kasy minimálně 120 milionů korun,“ zdůraznil starosta Brniště Michal Vinš. Jak sám přiznal, aktuálně nevnímá Tlustec jako hlavní téma, přestože byl v souvislosti s ním několikrát nařčen z podplacení. „Přijde mi jako ubohost, že někdo vypustí něco takového z úst. Zášť a závist některých lidí je neomezená,“ dodal.

V komunálních volbách, které proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září, budou v Brništi o hlasy občanů usilovat tři strany, a to Moderní obec, Nezávislá a moderní obec a Svoboda a přímá demokracie.

Co možná nevíte o Brništi



Zdroj: se svolením obce BrništěObec Brniště leží v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji, rozloha správního území obce je 26,68 kilometrů čtverečních a žije zde přibližně 1 400 obyvatel. Obec spravuje čtyři katastrální území a je rozdělena na šest místních částí, a to Brniště, Jáchymov, Hlemýždí, Luhov, Nový Luhov a Velký Grunov.



Brniště se v pramenech poprvé připomíná v roce 1352. Tehdy zde hospodařili příslušníci rodu Blektů z Útěchovic. Blektové drželi své zdejší statky do začátku 17. století. Později se majiteli stali například Hyršpergárové z Königsheimu, Albrecht z Valdštejna, Liechtensteinové a Hartigové. V roce 1998 schválilo obecní zastupitelstvo návrhy znaku a vlajky města. Autorem návrhů byl heraldik Stanislav Kasík, zohledňoval vsi tvořící dnešní obec, místní přírodu i podobu rodových barev Blektů z Útěchovic, kteří kdysi vlastnili zdejší panství.



Ve středu obce u obecního úřadu je areál barokního kostela svatého Mikuláše z roku 1700, postavený na místě gotického z 14. století. Za zajímavost stojí šest kilometrů dlouhá Stezka hastrmanů. Jedná se o poznávací trasu v blízkosti Panenského potoka pro pěší a cyklisty s vůní vody, mokřadů, mlýnů, hastrmanů a víl. V roce 2011 ji vybudoval Podralský nadační fond ZOD. Mez skvosty patří i skalní stezka reliéfů u obce Brniště. Ve skalách se nalézají schované sochy a reliéfy. Jsou mezi nimi kupříkladu jelen svatého Huberta, obří hlava, reliéf anděla i nahé dívky nebo mořská ryba. Na stezce je k vidění i land-artová tvorba, jako třeba vstupní brána z větví a další instalace s přírodninami. Chvílemi až magická trasa vznikla v letech 2018 a 2019 díky umělcům z Čech a Německa a spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD, obce Brniště a zaměstnanců ZOD Brniště.



V létě se tu koná tradiční Brnišťská pouť, letos už 68. ročník. Ke každoročním akcím patří také masopust nebo Brnišťský půlmaraton. Místní ekocentrum pořádá Svatomartinský jarmark a dožínky. Podnik ZOD Brniště je největším chovatelem krocanů a krůt v České republice. Za rok vyprodukuje 2 800 tun živé drůbeže.

Proč právě Brniště?



Zdroj: Deník/Jiří LoudaVětšině lidí se v souvislosti s obcí Brniště vybaví kopec Tlustec a s ním spjatý dlouhý a spletitý příběh obnovy těžby kamene. Těžba stále neodstartovala, jelikož Kamenolom Brniště čeká na výjimku z ochrany přírody, kterou doposud neobdržel. A jak se za poslední dobu ukázalo, i takové „výbušné“ téma, jehož budoucnost je ve hvězdách, ustoupí do pozadí a do popředí se dostají věci, které se přímo dotýkají a ovlivňují život místních.



Za poslední čtyři roky se v obci řídili heslem „Posouváme obec dál“ a snažili se dokončit projekty, které přispějí k lepšímu životu v samotném Brništi. Ať už se jedná o podporu spolkového a sportovního života v obci, zisk nové hasičské cisterny pro místní dobrovolné hasiče či systém třídění odpadu „door to door“.



V neposlední řadě stojí za zmínku „budovatelské“ projekty. Předškolním dětem slouží zrekonstruovaná mateřská škola, v budoucnu dojde ke sloučení a vybudování nové jednostupňové školy včetně tělocvičny. A právě takové příklady lidé ocení a rezonují ve společnosti mnohem více než něco, co je otázkou daleké budoucnosti. Jako důkaz může posloužit i fakt, že o hlasy voličů v komunálních volbách se budou ucházet hned dvě politické strany, které odkazují na modernost, a to Nezávislá a moderní obec a Moderní obec.