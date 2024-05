LIBERECKO

Muzejní noc pod Ještědem

Kdy: pátek 17. května v 18.00

Kde: Liberec (viz program)

Proč přijít: Tradičně rok co rok se v květnu otevírají muzea ve večerních hodinách, aby přivítala návštěvníky za snížené vstupné či zcela zdarma a provedla je nejen místy, kam je možné zavítat kdykoli, ale mnohdy i místy, kam se návštěvník běžně nedostane a povede se mu to právě jen a pouze při této příležitosti. Kromě toho mají instituce připraven i zajímavý doprovodný program. V Oblastní galerii Liberec – Lázně vás čekají výtvarné dílny, workshopy, komentované prohlídky i hudební produkce. V průběhu celé akce se dostanete na zahradu, budete mít možnost zhlédnout probíhající výstavy a stálé expozice a užít si dobré jídlo a kvalitní víno. Také v Severočeském muzeu vás čekají komentované prohlídky, samoobslužná výtvarná dílna či představení nového vizuálního stylu a značky MUZA. Technické muzeum láká nejen na expozice v muzeu, ale i speciální jízdy historickou tramvají. V Rodném domě Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích se návštěvníci mohou seznámit s impozantním životním dílem slavného automobilového konstruktéra a průkopníka elektromobility. V průběhu celého večera budou probíhat komentované prohlídky věnované životu a dílu Ferdinanda Porscheho, inženýrskému umění a tradici technického vývoje v ČR. Ke zhlédnutí bude tematická výstava ”Ve znamení elektromobility“. Připravena bude venkovní výstava elektro vozů Škoda Enyaq s doprovodným programem týkajícím se elektromobility. Kavárna v Rodném domě nabídne chutné občerstvení a degustaci vín z Vinařství U Českého Ráje z Mnichova Hradiště. Podrobný program najdete na www.visitliberec.cz.

Studánka 2024

Kdy: pátek 17. a sobota 18. května

Kde: Autokemp, Liberec

Za kolik: 999 korun

Proč přijít: Pořadatelé pro vás v libereckém autokempu připravili již 4.ročník rockového festivalu, kde není nouze o skvělé kapely, zajímavý doprovodný program, rockovou afterpárty a samozřejmě o dobré pití a jídlo. Nenechte si ujít kapely Walda gand, Krucipusk, Vypsaná Fixa, Protheus nebo Aleše Brichtu.

Zahájení letní sezóny

Kdy: pátek 17. května v 15.00

Kde: Lesní koupaliště, Liberec

Proč přijít: Společným skokem přijďte zahájit letní koupací sezónu pro rok 2024. K dispozici bude otevřené výčepní okénko stánku Pivolimo a poprvé jste také zváni k jedinečnému zážitku, a to k tanci na hrázi za doprovodu živé hudby.

Ornament — Lidové umění Podještědí v tvorbě Josefa Technika

Kdy: pátek 17. května v 18.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Až do 31. srpna bude v českodubském muzeu probíhat výstava užívaných ornamentů v lidovém umění. Ornament v lidovém umění překračuje hranice technik, forem i historických epoch. Výstava představuje jeho rozmanité podoby a funkce tak, jak jde ve svých kresbách zdokumentoval učitel a národopisec Josef Technik. Vernisáž výstavy hudebně doprovodí folklórní soubor Horačky.

Blue Burlesque Show

Kdy: pátek 17. května v 19.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za kolik: od 490 korun

Proč přijít: Po úspěšné březnové show se Blue Burlesque Show vrací do Liberce do oblíbeného Clubu Warehouse. Můžete se těšit na show plnou elegance, krásných kostýmů, umění a neuvěřitelných emoci, která se bude řídit heslem: Burlesque your life. Nezbedná koketní atmosféra Blue Burlesque Show vás bude držet na okraji vašich židlí od začátku až do konce show. Uvidíte nejlepší kabaretní a burleskní perfomery, přenesete se do třpytivého světa burlesky, která v poslední době zažívá neuvěřitelnou vlnu popularity. Tuhle show prostě musíte bezpodmínečně vidět.

Výstava motocyklů

Kdy: sobota 18. května (do 25. května)

Kde: NC Géčko, Liberec

Proč přijít: Nechte se okouzlit světem motorsportu a prestižními přestavbami, které jen tak někde neuvidíte. Čekají na vás chuťovky z motocyklového světa, které potěší každého fanouška. Celá výstava vyvrcholí 25. května velkou motoshow s názvem Krásky na cestách.

Den otevřených dveří Českého rozhlasu

Kdy: sobota 18. květen v 10.00

Kde: Český rozhlas Liberec

Proč přijít: Jste srdečně zváni na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec během nějž si prohlédnete místa, kde vzniká vysílání, poznáte rozhlasové moderátory, techniky, vedoucího programu, ředitele i další kolegy a vyzkoušíte si, jak se vysílá. Potěší vás živé vystoupení zpěvačky Ilony Csákové, skupiny Woko a pěveckého sboru Matylda a Tylda. Těšit se můžete na taneční vystoupení žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a ukázky umění členů libereckého klubu Vem Camará Capoeira.

Krajský den rodiny

Kdy: sobota 18. května v 15.00

Kde: nádvoří Liebigova paláce, Liberec

Proč přijít: Akci Krajský den rodiny na podporu rodin vlastních i náhradních pořádá Liberecký kraj za účelem oslavy Mezinárodního dne rodiny a poděkování náhradním rodičům, kteří pečují o děti, jež nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení kapely O´Band a divadelní představení Šel zahradník do zahrady Divadélka Koloběžka. Zájemci si mohou v průběhu akce vyzkoušet jednoduchý kvíz o pěstounství a zúčastnit se slosování o hodnotné ceny.

Koncert vážné hudby

Kdy: sobota 18. května v 18.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Proč přijít: V podvečer svatodušních svátků se na zámku uskuteční koncert klasicistní hudby z děl otce a syna Leopolda a Wolfganga Amadea Mozartů. Účinkuje pěvecký sbor a komorní orchestr Regnis z Liberce a vstupné je dobrovolné.

Světový den včel

Kdy: neděle 19. května v 8.00

Kde: Botanická zahrada, Liberec

Proč přijít: Botanická zahrada Liberec pro vás připravila ve spolupráci s Českým svazem včelařů program ku příležitosti Světového dne včel. Pro návštěvníky je připraven program v podobě aktivit pro děti (včelí stezka), prodej včelích produktů, medonosných rostlin a včelařského vybavení. Kromě toho nebudou chybět divadelní představení, o která se postará Naivní divadlo Liberec (Tři přadleny a Jak chodil Kuba za Markytkou) a čeká vás i občerstvení, které bude tématicky medové. Podrobný program najdete na www.botanickaliberec.cz.

Pohádky pro Dášeňku

Kdy: neděle 19. května v 10.00

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Proč přijít: Víte, jak to vypadá doma, když se narodí miminko? To má každá maminka moc práce, protože je tady plný koš dalšího prádla, které je potřeba vyprat, vymáchat, vyždímat, pověsit, usušit, sesbírat, vyžehlit, poskládat.., aby to bylo všechno čisté a připravené pro to malé miminko. A co všechno se takové miminko musí naučit. A když se narodí miminko psí, má zase moc práce psí maminka – i tohle miminko se toho musí moc učit. Ale je tu i Matka Příroda, která je dobrá učitelka a dobře a včas radí dětem i maminkám. Navíc – s pohádkami jde každé učení lépe.

Koncert Věry Martinové v DK Beseda Hrádek nad Nisou.Zdroj: archiv

Ukliďme Jizerky.Zdroj: archiv

S rodinou do Vesce.Zdroj: archiv

Cestovatelská přednáška, Krajská vědecká knihovna Liberec.Zdroj: archiv

Lidové sady Liberec, jaro 2024.Zdroj: archiv

Koncert v Severočeském muzeu v Liberci.Zdroj: archiv

Magic Relax, Liberec.Zdroj: archiv

Koncerty v Music Clubu Liberec.Zdroj: archiv

Festival výšivky, Liberec.Zdroj: archiv

Dětský den se zemědělstvím a včelařstvím, areál Agro Sychrov.Zdroj: archiv

Koncert v kostele sv. Bonifáce v Liberci - Hanychově.Zdroj: archiv

Běh pro paměť národa, Areál Vesec Liberec.Zdroj: archiv

Turistický pochod Loupežnickou pěšinou, Mníšek u Liberce.Zdroj: archiv

Žehnání motorek, Jablonné v Podještědí.Zdroj: archiv