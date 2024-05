LIBERECKO

Rock in Liberec 2024

Kdy: pátek 31. května v 16.00

Kde: Pivovar Konrád, Liberec

Proč přijít: Tradiční rockový festival vratislavického pivovaru nabídne přehlídku předních českých a slovenských rockových kapel Představí se Argema, slovenské hvězdy Horkýže Slíže, legendární Tublatanka či Harlej. Nenechte si ujít ty nejlepší koncerty se špičkovou technikou a v příjemném prostředí Pivovaru Konrád.

Sylf

Kdy: pátek 31. května v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Proč přijít: Inovativní adaptace klasického romantického baletu La Sylphide z roku 1832 přináší současný, mladistvý choreografický pohled na jedno z nejranějších a nejtradičnějších původních baletních děl. Umožňuje prozkoumat nové dimenze a citlivě transformuje pohádkový příběh do 21. století. Romance Sylf vypráví o životním pádu Jamese, mladého úspěšného muže, který se hodlá oženit se svou milovanou snoubenkou Effie. Začne se ale dít něco zvláštního. V jeho přítomnosti se zjevuje duch v podobě krásné ženy, kterou, jak se zdá, nikdo jiný nevidí. Něžné a nepolapitelné stvoření ho škádlí, svádí a manipuluje s ním a on nemůže odolat jeho svodům. Jamesova láska k elementární bytosti se posléze promění v posedlost. Je přízrakem vtahován hlouběji a hlouběji do nadpřirozeného světa mimo realitu.

Chrastavské slavnosti

Kdy: pátek 31. května – neděle 2. června

Kde: náměstí 1. Máje, Chrastava

Proč přijít: Jste srdečně zváni na chrastavské náměstí, kde se budou po tři dny konat tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu. Velkolepý program vypukne už v pátek v 16 hodin a mimo jiné vás čeká turnaj mládeže ve stolním tenise, prohlídky chrastavského muzea a sklepení, prohlídky věže radnice a také hudba – hlavní páteční hvězdou je liberecký rodák Lipo. V sobotu si budete moci užít střelbu pro každého, prohlídku kuželny, mnohá divadelní představení i tanec. Zazpívá Anna Julie Slováčková a později Helena Vondráčková s Charlie bandem. V neděli si budete moci vyzkoušet orientační běh a z hudby se představí Waldovy matušky. Podrobný program najdete na www.chrastava.eu.

Boj o Bradavice

Kdy: pátek 31. května v 17.00

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Proč přijít: Jste správný potterhead? Přijďte si to potvrdit na kvíz ze světa Harryho Pottera do knihovny a oslavte společně dodatečně Mezinárodní den Harryho Pottera. Vítány jsou rodiny s dětmi i skupinky nadšenců od 0 do 99 let.

Korálky dobyly svět

Kdy: pátek 31. května v 17.00

Kde: Muzeum Betlémů, Kryštofovo údolí

Proč přijít: Ve druhém patře Muzea Betlémů proběhne vernisáž nové výstavy historických předmětů ze soukromé sbírky Ivana Vydry. Korálky z jizersko - horských hutí i z italských Benátek doslova dobyly celý svět. Lidé jimi zdobili sebe a především obřadní, sváteční i běžně používané předměty a věřili v jejich sílu a schopnost ochrany. Muzeum Betlémů se nachází v hospodě U Kryštofa naproti obecnímu úřadu a v červnu bude otevřeno každou sobotu a neděli od 13 do 16 hodin.

Oldies Party, Liberec - Pavlovice.Zdroj: archiv

Ještědská odyssea

Kdy: sobota 1. června

Kde: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: Čas a prostor tvoří naší realitu a existence má svá neměnná pravidla. První sobotu v červnu se proto opět sejdete na třináctém ročníku hudebního festivalu Ještědská odysea. Opět ve Sportovním areálu Vesec, na čtyřech pódiích a v plné síle, tak se nezapomeňte v první červnový den přidat.

Muzejní noc

Kdy: sobota 1. června ve 13.00

Kde: Muzeum Betlémů, Kryštofovo údolí

Za kolik: 40 a 20 korun

Proč přijít: V Kryštofově údolí spojí organizátoři celorepublikovou akci Muzejní noc s Mezinárodním dnem dětí a zvou všechny děti i jejich dospělý doprovod na prohlídku muzea v budově hospody U Kryštofa za snížené vstupné. Brány muzea se navíc v tento den zavřou až ve 23 hodin. Po celý tento výjimečný večer vás čekají komentované prohlídky, můžete navštívit zcela novou expozici se sbírkou korálků – Korálky dobyly svět a pro děti je připraven zábavný program v tvořivé dílně.

Mezinárodní den dětí

Kdy: sobota 1. června v 9.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Přijďte oslavit s celou rodinou Den dětí, který bude probíhat až do 18 hodin v Dětském koutku Lidových sadů. Na děti čeká oblíbené dočasné tetování a malování na obličej, zabavit se budou moci na kreativních dílnách – vyrobí si větrníky, placky a další drobnosti a budou si moci i malovat na kameny. Po celý den jsou také připraveny sportovní aktivity, vyplňovačky a křížovka pro celou rodinu.

Óóóóóbří dětský den

Kdy: sobota 1. června v 10.00

Kde: Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ani na Obřím sudu Javorník nezapomínají na děti a jejich svátek. Dobrodružné děti i jejich rodiče jsou zváni na velkou oslavu dětského dne na čerstvém vzduchu do spodní části areálu Obří sud Javorník. Vítány jsou v tento den především všechny děti, co se rády hýbou. Na co se můžete těšit? Pro účastníky bude připraveno deset stanovišť se zábavnými úkoly: Fun bike dráha, dřevěné pexeso, malování na obličej a mnoho, mnoho dalšího. Všechny soutěživé děti obdrží od areálu dárek.

Pohádkový les

Kdy: sobota 1. června ve 14.00

Kde: most u hasičské zbrojnice, Hejnice

Proč přijít: Všechny děti a jejich rodiče jsou zváni oslavit svůj den do pohádkového lesa – dva kilometry dlouhé procházky s pohádkovými postavičkami, deseti pohádkovými stanovišti, soutěžemi o zajímavé odměny a v cíli s pečením buřtů.

120 let kostela Krista Spasitele

Kdy: sobota 1. června ve 13.00

Kde: kostel Krista Spasitele, Frýdlant

Proč přijít: V rámci oslav jste zváni na slavnostní bohoslužbu od 13 hodin. Od 15 hodin si nenechte ujít hudební a pěvecké vystoupení. Představí se Komorní smyčcový orchestr Camerata, pěvecký sbor Cantus, Komorní flétnový soubor Flauto Collegium a jako host pěvecký soubor Gaudium Pura. Pro všechny návštěvníky bude připraveno občerstvení ve farní zahradě a pro děti tvůrčí výtvarná dílna.

Dětský den na Kristýně

Kdy: sobota 1. června ve 13.00

Kde: Rekreační areál Kristýna, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Velká oslava Dne dětí na Kristýně bude mít tentokrát téma Divoký západ. Připravena je tradiční stezka s úkoly pro děti, nově ale také zóna s aktivitami pro nejmenší děti nebo interaktivní stopovaná s QR kódy pro ty, kteří se na plnění běžných úkolů cítí velcí. Chybět nebudou ani dětské atrakce, ukázky výcviku psů, ukázky zásahu hasičů nebo seskok parašutistů na hladinu jezera.

Pro děti je připravená hrací karta v hodnotě 50 Kč, za splnění úkolů je čeká spousta odměn v podobě kuponů, které mohou proměnit za jízdu na člunu, svezení na některé z atrakcí nebo zmrzlinu.

Kominíkovo štěstí

Kdy: sobota 1. června v 15.00

Kde: Sýpka Lemberk, Jablonné v Podještědí

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Všem dětem k svátku přijede k hradu Lemberk do historické sýpka zahrát divadlo Minaret. Padesáti minutové představení je primárně určeno předškolním a raně školním dětem, ale jistě si ho užijí i děti starší a dospělý doprovod.

Severočeské památky na starých vyobrazeních

Kdy: sobota 1. června (do 3. listopadu)

Kde: Hrad Grabštejn

Proč přijít: Výstava starých pohlednic, tisků a grafik se severočeskými památkami na vás dýchne atmosférou starých časů. Výstavu pro vás ze svých sbírek připravil Filip Langer ze státního hradu Litice, který je velký znalec našich památek. Jeho rozsáhlá sbírka nejrůznějších ikonografických pramenů je cenným zdrojem pro poznání stavebního vývoje památek a sídel. Speciálně pro grabštejnskou výstavu vybral památky severních Čech. Filipova rozsáhlá sbírka čítá na 1 tisíc historických pohlednic, kolem 150 historických knih a přibližně 300 grafických listů našich památek. Letošním nejcennějším přírůstkem je kniha s vedutami hradů, která byla součástí knihovny K. H. Franka.

Dětský den na Liberecké výšině

Kdy: neděle 2. června ve 12.00

Kde: Liberecká výšina, Liberec

Proč přijít: Pro ty, kdo si nestihli užít některý z mnoha sobotních dětských dnů bude připraven jeden nedělní. Čeká vás bohatý program: skákací hrad, malování na obličej, cirkus plný pohádek (od 15.00), dětské dílničky, kosmetický koutek pro maminky a na závěr opékání buřtíků.

O medvídku Hajáčkovi

Kdy: neděle 2. června v 15.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Proč nemůže paní Veverka usnout? Navečeřela se, zoubky si vyčistila, vyčůrat se byla, ale pořád ne a ne spát. A paní Ovečka taky nemůže zabrat. Příjde medvídek Hajáček záhadě na kloub? Budou moct jít jeho kamarádi zase v klidu spát? Skoro detektivní pohádka o večerních rituálech, které mají nejen zvířátka před spaním. Loutkové představení pro děti od 3 do 100 let.

