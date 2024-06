ČESKOLIPSKO

close info Zdroj: Deník/Miloslava Kroužková zoom_in Vartenberské slavnosti ve Stráži pod Ralskem bude hostit nejen zámek.

Robert Křesťan a Druhá tráva

Kdy: čtvrtek 27. června od 19.00

Kde: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Koncert legendy folk, country a bluegrassové scény ku příležitosti vydání nového CD Díl druhý. Za toto album (stejně jako za Díl první) získala v roce 2023 Druhá tráva Cenu Anděl v kategorii folk! Jedna z legendárních skupin české hudební scény v čele s Robertem Křesťanem se během let odchýlila od původního moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu a řadí se mezi špičku na domácí scéně. Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny, nyní s důrazem na skladby z posledních studiových alb Díl první a nově také Díl druhý.

Cirkusácká pohádka

Kdy: pátek 28. června v 17.00

Kde: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Poslední školní den a začátek prázdnin je potřeba pořádně oslavit, a proto jste zváni na českolipský hrad, kam přiváží pohádku plnou humoru a písniček Divadlo Láryfáry. Tentokrát se pohádka odehrává v bláznivém cirkusovém prostředí. Přijďte společně se svými dětmi nahlédnout za oponu cirkusu Francesco a zjistit, že vše, co se na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jiné. Na představení platí speciální akce pro všechny děti, které přinesou vysvědčení se samými jedničkami – zaplatí jen polovinu vstupného.

Mo/Fo cat clarion

Kdy: pátek 28. června ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Trio kytaristy Miloše Svobody, v předchozích dekádách brázdící klubová a festivalová pódia v tuzemsku i v zahraničí pod názvem Electric Blue. Osobité a neotřele pojaté elektrické blues a rock extra kvality, jak po autorské, tak interpretační stránce.

Večerní prohlídka

Kdy: pátek 28. června a pondělí 1. července

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Večerní prohlídka interiérů prohlídkové trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I." v doprovodu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkové. Na prohlídku se dostanete pouze s předem zakoupenou on-line vstupenkou.

Historická střelnice na Bezdězu

Kdy: sobota 29. června a neděle 30. června od 10.00 do 15.30

Kde: hrad Bezděz

Za kolik: 50 – 180 korun

Proč přijít: Luky a kuše patřily ve středověku nejen na bitevní pole, ale také hlavně na lov a k zábavě. A k tomu poslednímu patří i střelnice Skupiny historického šermu Úpičtí střelci. Návštěvníci si mohou vyzkoušet střelbu z anglických dlouhých luků, jezdeckých luků, z kuše. A to, jak ze silnějších, pro dospělé, tak ze slabších, pro děti. Na I. nádvoří bude k vidění ukázka kovářského řemesla, práce ve výhni s kovem. Výroba drobných předmětů.

Vartenberské slavnosti

Kdy: sobota 29. června v 11.00

Kde: náměstí 5. května, zámek Vartenberk, Stráž pod Ralskem

Proč přijít: Město Stráž pod Ralskem si letos připomíná výročí 740 let od svého vzniku a promítne se to i v programu letošních slavností. Připraveny jsou historické slavnosti u příležitosti první zmínky o podhradním městečku v listině Václava II. z roku 1283. Zámek i podzámčí se vrátí do minulosti - uvidíte vojenské ležení rytířů a hradní posádky se stany a středověkou kuchyní, obléhání hradu, bitvu o hradní most a příkop, středověká řemesla na nádvoří, hudebníky ze středověkých měst a podhradí. Kejklíře a žongléry, staročeský jarmark na náměstí, divadlo pro děti a tance královského dvora. Městem také projde průvod českého krále při cestě do Saska v doprovodu pánů z Vartenberka.

Lee Andrew Davison

Kdy: sobota 29. června

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Vynikající americký jazzmen, zpěvák a dirigent Lee Andrew Davison konečně v dokském klubu. Za doprovodu legendy české jazzové scény, kontrabasisty Víta Fialy (spolupracoval s Janou Koubkovou, Evou Pilarovou, Hanou Hegerovou či Petrem Maláskem) a vyhledávaného pianisty Jiřího Růžičky (působil ve swingovém orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky, dále v Big Bandu Rádio Praha, či jako hlavní pianista vokálního kvarteta The Swings) zazní slavné swingové standardy, jazz, funk, soul i gospel. Skutečná lahůdka v podání tří profesionálů s širokým záběrem neotřelé improvizace a ryzím jazzovým srdcem.

close info Zdroj: archiv zoom_in Třetí BikePark Opening s Michalem Matysem, Sjezdovka & Bikepark Polevsko.

Rock4Dogs - Malinatrek

Kdy: sobota 29. června v 8.00

Kde: parkoviště u Panské skály, Prácheň, Kamenický Šenov

Proč přijít: Již 4. ročník dog trekového závodu a rockového koncertu na pomoc ohroženým druhům zvířat. Dopoledne vás bude bavit známý a skvělý písničkář Samuel Němec, odpoledne a večer se můžete těšit na hudební vystoupení kapel Liars CZ, Kabát revival Varnsdorf J.B., Buddy Cream, Divá Bára a NVS a 008. Čekají vás ukázky obrany, dozvíte se více o výcviku psů na vyhledávání slonoviny, luskouních šupin a dalších technik – to vše vám přiblíží uznávaná kynoložka Hana Bohme.

Letní hudební podvečer

Kdy: sobota 29. června v 16 hodin

Kde: koupaliště Kravaře

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V 16 hodin vystoupí dechová hudby Vinšovanka se svým hvězdným hostem – zpěvačkou Petrou Černockou. V 18.30 vystoupí s tanečními evergreeny skupina ABC.

The Plastic People of the Universe

Kdy: sobota 29. června v 19.00

Kde: hrad Houska

Proč přijít: Legendární nahrávka Plastic People ''Egon Bondy'', která vznikla na hradě Houska, slaví 50. výročí vzniku. Koncertuje skupina Plastic People of the Universe a Svatopluk a Jaroslav Hutka.

Roxy Doksy

Kdy: sobota 29. června v 17.00

Kde: pláž Kluček, Doksy

Proč přijít: 10. ročník multižánrového hudebního festivalu kapel opět na nejkrásnější pláži Máchova jezera. Letos v žánru funku, pop-rocku s hosty z celé republiky – vystoupí kapely Vivian, Martyho banda, Lythium nebo Vesper. Přijďte si užít začátek léta, jak se patří - hudba, písek a krásné počasí na břehu Máchova jezera.

Historie českolipských textilních motivů

Kdy: probíhá do 30. října

Kde: náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa

Proč přijít: Jako každý rok, je i letos na náměstí připravena venkovní výstava, která se blízce vztahuje k městu a jeho tradicím. Letos Vlastivědný spolek Českolipsko společně s Vlastivědným muzeem připravili výstavu na téma historie kartounek a historie českolipských textilních motivů.

Pirátská stezka

Kdy: probíhá do 10. října

Kde: start u Městského muzea Mimoň

Proč přijít: V návaznosti na probíhající Lego výstavu pro vás v Mimoni připravili "Pirátskou stezku". Čeká na vás celkem 10 stanovišť s úkoly - zelené pro větší piráty, modré pro menší a pro ty nejmenší pirátské kadety čekají oranžové úkoly. Začátek je u Městského muzea, pokračuje se po cyklostezce ke Křížové lávce (za sběrným dvorem) a dále po druhém břehu Ploučnice po nové stezce na Nábřeží a odtud do parčíku v Malé ulici, kde je poslední, desátý úkol. Správné řešení najdete ve výloze Informačního centra v Mírové ulici. Po zdolání stezky se můžete v Infocentru (v otevírací době IC) zastavit pro diplom.

Strašidla ze sklepa

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: KC Sever Cvikov

Za kolik: 80/50 korun

Proč přijít: Strašidla, strašidláci a strašidýlka se na vás těší ve sklepě v Kulturním centru Sever na velké prázdninové výstavě, která potrvá celé prázdniny. Po prohlídce strašidel ve sklepení můžete navštívit tvořivé dílny v galerii.

close info Zdroj: archiv zoom_in Pravidelná lodní přeprava Máchova jezera.

close info Zdroj: archiv zoom_in Burza knih, Městská knihovna Doksy.

close info Zdroj: archiv zoom_in Vyhlídkové plavby po Máchově jezeře.

close info Zdroj: archiv zoom_in Stráž na vodě, Stráž pod Ralskem.

close info Zdroj: archiv zoom_in 150. výročí založení SDH Horní Libchava.

close info Zdroj: archiv zoom_in Na stojáka, Svojkovská zahrada.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava Ajeto 30, Sklářské muzeum Nový Bor.

close info Zdroj: archiv zoom_in Hasičské muzeum Nový Oldřichov.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava Království džungle, Centrum textilního tisku Česká Lípa.

close info Zdroj: archiv zoom_in Úžasný svět písku, zámek Doksy.