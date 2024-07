LIBERECKO

close info Zdroj: Richard Karban zoom_in Na Hejnických slavnostech vystoupí rapper Marpo se svou kapelou TroubleGang.

Večer pro Mistra Jana

Kdy: pátek 5. července v 18.00

Kde: Husův sbor, Český Dub

Proč přijít: Církev českoskovenská husitská zve na koncert turnovského tria (housle, violoncello, klavír) pod vedením Bohuslava Lébla při příležitosti státního svátku.

Vítání léta na Grabštejně

Kdy: sobota 6. července v 17.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Jste zváni do hradebních prostor na 2. ročník Vítání léta. Čeká vás bohatý program: bar pod širým nebem, živá hudba k poslechu (a možná i tanci) - swinguje Luboš Lachman, vernisáž nové výstavy v Galerii Věž: Pavel Bartoš - Scénické portréty, volný vstup do věže (aneb výstup za západem slunce), koncert Michala Vaňka a na závěr kastelánská prohlídka hradu po setmění.

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

Kdy: sobota 6. července v 8.30

Kde: Kryt civilní obrany, Liberec

Proč přijít: Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany v Lucemburské ulici. Uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení a plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení. Vstupenky pořídíte v libereckém info centru.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 6. července v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 6. července ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Tradiční jízdy historických autobusů na Zubačku

Kdy: sobota 6. července

Kde: Nádraží MHD Liberec / Terminál Fügnerova

Proč přijít: Při příležitosti další zábavné akce na Zubačce, se můžete do místa konání svézt historickými autobusy. Z Liberce pojedete tradičně přes Jablonec nad Nisou, Tanvald, Harrachov do Kořenova. Proběhnou také výjezdy na Jizerku a do Příchovic. Ve večerních hodinách se vrátíte zpět do Liberce.

Hejnické slavnosti 2024

Kdy: sobota 6. a neděle 7. července

Kde: Hejnice

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: Hejnické slavnosti, dříve známé jako Hejnická pouť, se konají u příležitosti vysvěcení chrámu Navštívení Panny Marie. Opět nabídnou hudební festival, doplněný o lunapark, stánky a řemeslný jarmark – to vše s jedinečnou atmosférou v malebném prostředí Jizerských hor. Letos vás čekají zajímavé aktivity – vystoupí chůdaři a vy si jejich umění budete moci vyzkoušet, projedete se historickým motoráčkem a proletíte se dokonce vrtulníkem. Slavnosti vždy provází skvělá muzika a jinak to nebude ani letos – vystoupí Marpo s kapelou Troublegang, Vesna, Jan Bendig, Leona Machálková a Tereza Balounová, Big´O´Band či kapela Earth.

close info Zdroj: archiv zoom_in Dny otevřených dveří u Centra vojenské kynologie Chotyně.

Léto na náměstí - Budulínek

Kdy: neděle 7. července ve 20.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci akce Léto na náměstí, která probíhá každý rok na hlavním libereckém náměstí a která vám přináší taneční, hudební i divadelní představení různých žánrů a pro různé věkové skupiny, se představí pohádka Budulínek. Oblíbené a vždy vyprodané představení nejen pro děti libereckého Naivního divadla je klasickým a všem známým příběhem s poučením vyprávějící o tom, kam až to může zajít, když děti neposlouchají a neberou vážně své rodiče či prarodiče a že to může mít i velmi vážné následky, protože skutečný život není pohádka, ve které to vždy dobře dopadne.

Kašpárek a hodná víla Jarmilka

Kdy: neděle 7. července v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Pohádku plnou písníček a hádanek vám přiváží divadlo Sváťovo dividlo. Vás a vaše děti čeká příběh zlobivého Kašpárka, který neuměl poslouchat a jeho neposedná povaha ho dostala až do tajemného lesa, kde ho na poslední chvíli zachránila hodná víla.

XIX. European Majorette Sport Championship

Kdy: probíhá do 7. července

Kde: Home Credit Arena a Sport Park, Liberec

Proč přijít: Mistrovství Evropy mažoretek zavítá tento rok do Liberce, tak buďte součástí této nezapomenutelné události a přijďte podpořit tento krásný sport, který spíš připomíná umění.

Garik Avanesian: Výběr z tvorby

Kdy: probíhá do 31. července

Kde: Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec

Proč přijít: Exkluzivní výstavu význačného fotografa Garika Avanesiana „Výběr z tvorby 2006 – 2023“ si můžete prohlédnout ve výstavní síni Krajského úřadu LK. Vydavatel, cestovatel a fotograf arménského původu se před 3třiceti lety přestěhoval do České republiky. Má na svém kontě více než 500 úspěšných účastí v mezinárodních fotografických soutěžích a výstavách ve více než čtyřiceti zemích světa. Nicméně, jak řekl, necítí se být profesionálním fotografem, protože si tímto způsobem už dávno nevydělává. Garik Avanesian měl od dětství vlohy k obrazové představivosti, od dětství měl touhu tvořit, kterou pak rozvíjel v prostředí fotografické školy fotoklubu Chazar v rodném Baku. Pak přišly roky vyhnanství a s nimi omezení tvůrčí práce. Před třiceti lety se vydal do České republiky, kde nalezl existenční zázemí i potřebný klid k tomu, aby se mohl vrátit ke své tvorbě.

Výtvarníci na Západní frontě

Kdy: probíhá do 31. července

Kde: Krajská vědecká knihovna, Liberec

Za kolik: Výstava představuje malíře, grafiky a redaktory, kteří v letech druhé světové války působili v československé zahraniční armádě ve Francii, ve Velké Británii a na Středním východě. Tvorba vojáků - výtvarníků sloužila k účelům dokumentačním a propagačním. Ačkoli se jedná o nevelkou skupinu osob, výsledky jejich práce jsou pestré a zahrnují v široké škále nejrůznější výtvarné projevy od jednoduchých kreseb až po složité grafické techniky. Stručné životopisné medailonky přibližují jejich válečnou cestu i poválečné osudy.

Výlet s tajenkou

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: náměstí, Frýdlant

Proč přijít: Výlet za podpory Města Frýdlant vymyslela a vytvořila agentura Velká dobrodružství. Výlet s tajenkou po Frýdlantu, nazvaný Za Albrechtem, Kateřinou a čertem do Frýdlantu, si můžete zdarma stáhnout na webu města: www.mesto-frydlant.cz. Stačí si ho vytisknout (na stránce je v levé části jednoduché tlačítko tisk), vzít s sebou (obsahuje i mapu trasy) a vyrazit. Start je na náměstí před radnicí a až projdete trasu dlouhou zhruba pět kilometrů vedoucí městem i přírodou a vyluštíte tajenku, dostanete v infocentru v přízemí radnice za odměnu malý dárek.

Výstava modelů hradů a zámků

Kdy: probíhá do 31. října

Kde: Státní zámek Sychrov

Proč přijít: Výstava modelů hradů a zámků, kterou si mohou prohlédnout všichni návštěvníci zámku bezplatně přímo v suterénu návštěvnického centra. Mezi papírovými modely nejvýznamnějších českých památek nechybí zámky Kačina, Červená Lhota a Hořovice, hrady Grabštejn, Český Šternberk nebo Karlštejn nebo chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Díky modelům si návštěvníci mohou tyto skvosty prohlédnou z ptačí perspektivy a uvědomit si tak jejich velikost, rozložení i architektonické zpracování.

Klíč svatého Petra na zámku Sychrov

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Státní zámek Sychrov

Proč přijít: Výstava potěší malé i velké návštěvníky tras Novogotický klenot Rohanů a Prohlídka s princeznou. Přímo v interiérech zámku totiž uvidí kostýmy a rekvizity z nejnovější štědrovečerní pohádky Klíč svatého Petra, v níž se objevili Sabina Remundová, David Novotný, Filip Březina, Berenika Kohoutová a Sára Korbelová. Část pohádky se natáčela právě na Sychrově, a proto byly cenné kostýmy zámku zapůjčeny. Výstava je součástí prohlídkových tras a nelze ji navštívit samostatně.

Výstava princezen a čertů

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Celé prázdniny bude v areálu, konkrétně v bývalé zámecké konírně výstava. Jeden ze sálů konírny tentokrát obsadí princezny. Při návštěvě zámku Sychrov můžete s dětmi navštívit nejen zámecké komnaty, za doprovodu opravdové princezny ale i výstavu figurín princezen ze známých českých pohádek. Jinou část někdejší zámecké konírny pro změnu obývají čerti.

close info Zdroj: archiv zoom_in Oldies Party, Klub Lípa Liberec.

close info Zdroj: archiv zoom_in Denní program v Zoo Liberec

close info Zdroj: archiv zoom_in AC/DC revival ve Vratislavicích nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Koncert kapely Noční můry, u stánku na parkovišti pod zámkem Lemberk.

close info Zdroj: archiv zoom_in Filmové léto v Hrádku nad Nisou.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava výtvarných prací, Knihovna Český Dub.

close info Zdroj: archiv zoom_in Výstava v Jablonném v Podještědí.