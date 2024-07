ČESKOLIPSKO

close info Zdroj: Vít Černý zoom_in Brnišťská pouť v areálu Lesní zátiší.

Tradiční Brnišťská pouť

Kdy: pátek 12. července - neděle 14. července

Kde: areál Lesní zátiší, Brniště

Za kolik: 50 - 200 (na sobotu)

Proč přijít: Již 70. ročník Brnišťské pouti se uskuteční 12. - 14. července v areálu Lesního zátiší v Brniští. Pouťové atrakce budou k dispozici už od páteční 14. hodiny. Hlavní sobotní program nabídne Klaunici Jíťu, kapely Goliband, DCRadio nebo R + Member´s Club. Hlavními hvězdami budou Raego a skupiny Mňága a Žďorp. Chybět nebude stánkový prodej a občerstvení. Vstupné se platí pouze v sobotu, kdy probíhá hlavní program a vystoupení kapel.

Lenka Dusilová Band

Kdy: pátek 12. července v 19.30

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Lenka Dusilová, devítinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl dorazí po několika letech do České Lípy, tentokrát však se svou kapelou. Tento hvězdný Band dává jejímu nadčasovému repertoáru novou jiskru a současný zvuk. Skupinu tvoří špičkoví hudebníci v čele s kytaristou Igorem Ochepovskym. Dále jsou pak členy klávesista Jan Aleš, basista Ondřej Hauser, bubeník Michal „Kolouch“ Daněk a vokalistka Alen. Koncert měl proběhnout již vloni v listopadu, takže zakoupené vstupenky vám stále platí.

Mrazík

Kdy: pátek 12. července v 19.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Činoherní pohádka o krásné a hodné Nastěnce, o statečném Ivánkovi, hloupé Marfuše, zlé maceše, dědu Mrazíkovi, dědečku Hříbečkovi a o ošklivé ježibabě, ale také o tom, že láska a dobrota vždycky zvítězí nad zlobou a nenávistí.

Květinová slavnost

Kdy: sobota 13. července ve 12.00

Kde: Muzeum K. H. Máchy, Doksy

Proč přijít: Celé odpoledne bude památník rozkvetlý díky tematickým tvořivým dílničkám a prožitkovým koutkům. Můžete se těšit na pohádku "O Malence" v podání divadla Krasohled. Tato kouzelná pohádka o holčičce, která se narodila z květiny, zaujme svou poetikou a krásnými vlněnými loutkami. Představení začíná ve 14 hodin a slibuje nevšední zážitek pro malé i velké diváky. Dále se můžete těšit na zdobení plátýnka pomocí barev z květin a listů, vázání lučních květin, výrobu travní koruny a květinových obrazů, zdobení perníčků a celou řadu dalších aktivit. Muzeum bude otevřené do 18 hodin.

Večerní prohlídka

Kdy: sobota 13. července v 18.00

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Večerní prohlídka okruhu "Zámek za Františka Josefa I." v doprovodu korunního prince Rudolfa a jeho manželky korunní princezny Štěpánky. Na tuto speciální prohlídku se dostanete pouze s předem zakoupenou online vstupenkou.

Jarmark s hudbou dávnověku

Kdy: sobota 13. a neděle 14. července

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Kromě bohatého trhu na nádvoří vás čeká celý víkend vystoupení skupiny Řemdih, která hraje historickou hudbu a vystupuje v dobových kostýmech. Samo zřejmostí jsou prohlídky hradu, který rozhodně stojí za zhlédnutí a nenechte si ujít ani Pohyblivé peklo na nádvoří.

Šermíři Tartus na Bezdězu

Kdy: sobota 13. a neděle 14. července od 11.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Proč přijít: Hradní posádka musí být připravena i v dobách klidu a míru hájit zájmy panovníka, a proto v průběhu soboty a neděle uvidíte zajímavý příběh i šermířská vystoupení, kterými se představí skupina historického šermu Tartus. Také vám předvede ukázky soubojů se středověkými zbraněmi a pro zájemce bude připravena i malá ukázka středověké tortury. Nebude chybět kovář se svou výhní a uměleckými předměty z kovu, které bude vytvářet přímo před vašimi zraky. Představení si nenechte ujít v 11, 13 a 15 hodin, jen v neděli proběhne poslední prohlídka již ve 13 hodin.

Cirkusová herna

Kdy: neděle 14. července v 16.00

Kde: zámecký park, Mimoň

Proč přijít: Jste zváni na rodinnou akci v rámci Mimoňského léta. V areálu bývalého letního kina v zámeckém parku vás čeká žonglování a tanec pod širým nebem nejen pro děti a to vše zcela zdarma.

Kocour v botách

Kdy: neděle 14. července v 17.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Jste zváni spolu se svými dětmi na loutkovou pohádku volně inspirovanou knihou Charlese Perraulta. Žili, byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a na nejmladšího…na toho zbyl jen kocour. Zpočátku to vypadá jako nespravedlivé dědictví, ale ukáže se, že to není jen tak obyčejný kocour, on totiž mluví. A nejen to - taky dokáže ledacos zařídit včetně princezny za manželku a spousty dalších užitečných věcí, tak se přijďte podívat, jak to s bratry dopadne.

Prohlídka s princeznou

Kdy: probíhá do 1. září

Kde: Státní zámek Zákupy

Proč přijít: Prohlídka interiérů trasy "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého" s výkladem určeným pro děti do 10 let. Průvodkyně oblečená v kostýmu princezny si s dětmi během této prohlídky poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech. Začátky prohlídek jsou vždy v 10.15, 11.15, 13.15 a 14.15 hodin a prohlídka trvá cca 40 minut.

Marek Douša#ČáryMáry

Kdy: probíhá do 11. srpna

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Českolipským obyvatelům známý kreslíř a publicista Marek Douša vystavuje své karikatury a ilustrace v Síni Josefa Maštálka. Začínal v časopisech Škrt a Kuk, v roce 1992 založil spolu s Michalem Hrdým časopis Sorry, aby měli kde publikovat černý humor, téměř třicet let byl kmenovým autorem časopisu Reflex. Momentálně putuje po českých a Moravských krajích, vystavuje, přednáší o historii kresleného humoru a pokouší se naučit kreslit děti i dospělé. Doušův vztah s děním v České Lípě začal již na začátku 80. let, kdy s DK Jirásek začal hrát divadlo.

close info Zdroj: archiv zoom_in Komentované prohlídky zámku v Doksech.

close info Zdroj: archiv zoom_in Letní kino v Mimoni.

close info Zdroj: archiv zoom_in Skalice Celebrity Open Cup

close info Zdroj: archiv zoom_in Pohádka v autokempu Nedamov.

close info Zdroj: archiv zoom_in Dominik Heřman Lev v Hotelu Grand v Doksech.

close info Zdroj: archiv zoom_in Koncert Stratos Band, Kinokavárna Jiný kafe Nový Bor.

close info Zdroj: archiv zoom_in Hasičské muzeum Nový Oldřichov.

close info Zdroj: archiv zoom_in Lesní divadlo Kytlice - Mlýny.