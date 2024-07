LIBERECKO

Benátská! 2024

Kdy: čtvrtek 25. července od 15.00 – neděle 28. července

Kde: Rekreačně-sportovní areál Vesec, Liberec

Za kolik: 800 - 5690 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít legendární hudební festival pro celou rodinu, který letos slaví třicáté narozeniny, a proto jeho organizátoři připravili obzvlášť skvělý program. Hlavní roli bude hrát samozřejmě hudba, ale i doprovodné zábavné aktivity a kulinární speciality jsou zaručeny. Těšit se můžete na čtyři stage, kde se vystřídá více než 60 kapel a interpretů z České republiky i ze zahraničí. Na hlavním pódiu TCN Energie stage se představí legendy jako Scooter, Suzi Quatro a Slade. Nebe pod Ještědem ale rozehrají i Divokej Bill, Čechomor, Marie Rottrová, Jiří Schmitzer nebo Wohnout. Hudební stan představí interprety jako Vesna, Pam Rabbit, Raego, Záviš či Komunál. Na Rec.Stage zase během tří dnů roztančí fanoušky kapely jako The Most Naked Men, Malone, Limity či Circus Problem. A sobotní ADIFEX stage? Ta bude už tradičně patřit především mladým kapelám. Těšit se můžete na velká jména této scény jako Yzomandias + Nik Tendo, PTK,Sima, Sergei Baracuda a další. Festival k vaší spokojenosti dotvoří dobré jídlo, pití a doprovodné aktivity pro celou rodinu. Vše potřebné najdete na www.benatska.cz.

Talkshow s Ivo Šmoldasem

Kdy: pátek 26. července v 19.00

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Zábavný večer na zámku Lemberk ve společnosti překladatele, básníka a skvělého moderátora s originálním humorem Ivo Šmoldasem. Po skončení pořadu bude následovat autogramiáda.

Okno mé lásky

Kdy: pátek 26. července ve 20.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 630 - 1890 korun

Proč přijít: Muzikál zachycuje v působivých jevištních obrazech dramatické peripetie talentovaného muže, jehož celoživotním osudem se stává umění graffiti. Je to příběh o hledání lidských i uměleckých hodnot, příběh o hledání a nalézání osobní identity, a především příběh lásky, která jediná těmto pojmům dokáže dát hlubší smysl. Ústřední postavou je chlapec jménem David, se kterým se život doposud příliš nemazlil. Setkání se studentkou taneční Konzervatoře Sofií však zásadně mění tento úhel pohledu a z frustrovaného mladého muže se zanedlouho stává známá umělecká osobnost oslavující ve svých dílech krásu světa a radost z bytí. Sociálně vysoce postavená rodina Sofie však jejich vztahu nepřeje, a tak na sebe první konflikty nenechají dlouho čekat. Mezitím rodiče Sofie posílají svoji dceru na studium do Paříže, aby tak zamezili rodícímu se silnému poutu mezi oběma mladými milenci. Ale David – posílen stále větší popularitou svých děl – se nevzdává a rozhodne se odcestovat do legendárního města a nad Seinou, kde chce najít dívku svého života a současně se umělecky etablovat na mezinárodní scéně v tvorbě street artu. Bude toto Davidovo úsilí korunováno úspěchem? Přijdte si poslechnout nestárnoucí písně Olympicu v podobě koncertní verze hit muzikálu Okno mé lásky na zámek pod hvězdy.

Údolská pouť

Kdy: pátek 26. – neděle 28. července

Kde: centrum Kryštofova údolí

Proč přijít: Přidejte se k tradiční Údolské pouti k patronovi kostela i celého údolí – ke svatému Kryštofovi. Připraven je víkend plný kultury, duchovní i světské zábavy. Již v pátek čeká poutníky Mše svatá v kostele sv. Kryštofa, která začne v 17 hodin. V sobotu vypukne program ve 12 hodin a po celý den vás čeká spousta zábavy. Čeká vás vystoupení Divadla Na klice nebo koncert v kostele, z hudební produkce si nenechte ujít kapely Surfellow, Pohromadě na přehradě, Lessyho woheň či Přehmat. V neděli zahrají The Cubes, Tres Udos či folklórní soubor Jizera. Samozřejmostí bude stánkový prodej nejen občerstvení, ale také stánky s řemesly a řemeslnými výrobky.

Otevření galerie skla a řemesel Glass and Crafts

Kdy: pátek 26. července v 18.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Proč přijít: Na hradě bude slavnostně otevřen desigshop a galerie skla a řemesel. V 19 hodin zahraje kapela Spolktrio, trampská skupina hrající autorskou hudbu, Karel Sobotka vám zase ukáže sklářské řemeslo zblízka a bude vyrábět foukané figurky a v hradní kavárně vás čeká něco dobrého k jídlu i pití.

Prázdninové jízdy historických tramvají

Kdy: sobota 27. července v 10.35

Kde: Liberec a Jablonec nad Nisou

Proč přijít: O letních prázdninách se každou sobotu můžete těšit na jízdy historickou tramvají. Zapůjčený pražský motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Historická tramvaj č. 1 jezdí na trase Rybníček (zastávka v Tatranské ulici) - Dolní Hanychov - Horní Hanychov.

Sobotní Aqua Games v Aquaparku

Kdy: sobota 27. července ve 14.00

Kde: Centrum Babylon, Liberec

Proč přijít: Přijďte si užít odpoledne ve znamení vodní zábavy, soutěží a aktivit ve vodě pro všechny. Program plný smíchu, sportovních výzev a hudby, která vás roztančí, zajistí taneční skupina DanceMission.cz.

Tři veselá prasátka

Kdy: sobota 27. července v 15.00

Kde: Sýpka Lemberk, Lvová

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Letní sobotní odpoledne zpestří dětem i jejich doprovodu pohádka divadla Minaret.

Procházka botanickou zahradou

Kdy: sobota 27. července v 16.30

Kde: Botanická zahrada, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: I v botanické zahradě jsou pro vás během letních prázdnin připraveny oblíbené komentované prohlídky, kde se dozvíte vždy mnohem více, než kdybyste si zahradu prošli sami. Která z vašich milovaných pokojovek je zákeřná nebo jedovatá? Ze které rostliny si můžete uvařit čaj a ze které raději ne? Zajímavosti ze světa rostlin se dozvíte právě na komentované procházce zahradou. Komentovaná prohlídka v příjemném prostředí botanické zahrady je ideální příležitostí k aktivní relaxaci. Poslechněte si zajímavosti ze světa rostlin a odneste si důležité informace o tom, jaké rostliny jsou nebezpečné nebo naopak léčivé a zda jsou vhodné k pěstování doma či nikoli.

Slavné smyčcové kvartety 18. století

Kdy: sobota 27. července v 17.00

Kde: Liberecký zámek, Liberec

Proč přijít: Na mimořádném koncertu vás pohltí hudba Mozartova a Haydnova – to vše v úžasné akustice zámecké kaple. Bezplatné vstupenky je třeba si z kapacitních důvodů zarezervovat online přes www.evstupenka.cz nebo na recepci Paláce Liebieg.

Dokud nás milenky nerozdělí

Kdy: sobota 27. července v 17.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 520 - 590 korun

Proč přijít: Rosálie a Francis rekapitulují na svatbě dcery Diany svůj dosavadní manželský život. A určitě by se shodli, že mají šťastné manželství, kdyby se ale právě v tento den neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Má totiž milenku, a přes nenadálé snahy ukončit svůj románek a zachránit rodinu, vybuchují kolem něj jako miny další milostné aférky. Celá rodina se ocitá v groteskním zmatku a příchod nových postav, pro Francise nejméně žádoucích, spustí kolotoč dalších bláznivých situací. Nenechte si v zámeckém parku ujít brilantně napsanou komedii plnou zvratů a záměn.

Nauzea Orchestra

Kdy: sobota 27. července v 19.30

Kde: zahrada u kostela Krista Spasitele, Frýdlant

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Prázdninový hudební seriál Hudební léto na zahradě pokračuje v pátek dalším koncertem pod širým nebem. Alternativní hudební skupina Nauzea Orchestra vznikla v Ústí nad Labem roku 2007. Ve svých počátcích byla silně ovlivněna německými electro-clashovými kapelami, které byly zastoupeny na kompilacích Berlin Insane. V hudbě Nauzey Orchestry se ale záhy začaly objevovat i vlivy industriální hudby, post-rocku nebo country. V květnu roku 2021 vydala Nauzea Orchestra svou pátou desku Láska (label Červený kůň.)

Tři mušketýři

Kdy: sobota 27. července ve 20.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 630 - 1890 korun

Proč přijít: V příjemném prostředí zámku Sychrov můžete zažít krásný, romantický večer s úspěšným muzikálem známého skladatele Michala Davida. Výpravnou koncertní verzi doplňují krásné kostýmy účinkujících.

Letní kino

Kdy: sobota 27. července ve 21.30

Kde: hasičská louka, Liberec

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: K létu mimo jiné patří i letní kino a pořadatelé toho chrastavského vás zvou na letní novinku Jiřího Havelky Zahradníkův rok se skvělým Oldřichem Kaiserem v hlavní roli.

Motorismus 70. a 80. let

Kdy: neděle 28. července v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Historická a tak trochu retro přednáška o tom, jak se jezdilo a čím, se pro vás chystá v Automuzeu v pavilonu I.

Apollo 11

Kdy: neděle 28. července v 10.00

Kde: Technické muzeum, Liberec

Proč přijít: Přijďte si do libereckého Technického muzea připomenout první přistání na měsíci v mimořádné přednášce, která připomene letošní 55. výročí této události.

O kominíku Josífkovi

Kdy: neděle 28. července v 17.00

Kde: dětský koutek, Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Příběh o štěstí kominíka Josífka, které se mu jednoho dne vytratí jako dým z komína. Kominík odchází pyšně do světa a městečko ovládne zlý Čoudimil. Vrátí se Josífek, aby zachránil městečko a svojí milou Andulku? Vezměte své děti na pohádku plnou písniček, střech a komínů.

Dušička z vodníkova hrníčka

Kdy: neděle 28. července v 10.00 a 15.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Loutkovou pohádku, kterou ocení nejen děti, ale i jejich doprovod vám přiváží a zahraje Loutkové divadlo Kašpárek Sokola Pražského.

Dracula

Kdy: neděle 28. července ve 20.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 630 - 890 korun

Proč přijít: Muzikál Dracula vidělo v Paláci kultury (nyní Kongresové centrum) v letech 1995-1998 rekordních 1,2 milionů diváků, což je dosud nevídaný a nepřekonaný český muzikálový rekord! Následně byl uveden na Slovensku, v jihokorejském Soulu, v Polsku, Německu, Rusku, Belgii nebo v Lichtenštejnsku. Téměř hned byl nazván českým muzikálem století. Muzikál vznikl na námět Stokerova románu Drákula, jehož se však drží jen velmi volně. Děj se odehrává v 15. století, v 19. století a v neurčité blízké budoucnosti. Představovat více Draculu není třeba. V příjemném prostředí zámku Sychrov se v rámci koncertní verze muzikálu rozezní písně jako: „Vím, že jsi se mnou“, „Nespravedlivý Bůh“ nebo „Jsi můj pán“. Draculu zazpívá stejně jako před 29 lety Daniel Hůlka.

Prázdniny na zámku

Kdy: probíhá do 31. srpna

Kde: Liberecký zámek, Liberec

Proč přijít: K celo prázdninovým aktivitám, které vám zpestří v Liberci a jeho okolí dovolenou, se přidává též místní zámek. Součástí Prázdnin na zámku je kulturní scéna Zámecké schody, kde budou každé úterý a sobotu vystupovat regionální umělci. Těšit se na ně můžete vždy od 15 do 20 hodin. Koncerty v zámecké kapli oživí sobotní program vždy od 17 hodin. Tento unikátní prostor bude věnován spíše vážné hudbě a z kapacitních důvodů je třeba provést rezervaci místa na www.evstupenka.cz nebo na recepci Paláce Liebieg. Nenechte si ujít ani prohlídky, kde se dozvíte více o historii zámku, nebo vám bude umožněn výstup na zámeckou věž. Promítat bude i letní kino a v zámecké zahradě navštivte kavárnu Jedno kafe, která se postará o výbornou kávu, alko i nealko nápoje, které v letních dnech příjemně osvěží.

