Burger Street Festival Liberec

Kdy: pátek 7. června - neděle 9. června v 10.00

Kde: OC Nisa, Liberec

Proč přijít: Jste zváni na chutný víkend plný lahodných burgerů a skvělé zábavy - na Burger Street Festival, který se koná na parkovišti u vchodu do 2. patra obchodního centra Nisa. Čekají vás dokonale vyladěné burgery od nejlepších místních kuchařů, zlaté hranolky, sladké churros, waffle a makronky, široký výběr nealkoholických a míchaných drinků a čepované pivo pro milovníky zlatavého moku. Nechte se unést vůněmi a chutěmi, které vás provedou víkendem plným gastronomických zážitků. Užijte si skvělou atmosféru, živou hudbu a nechte se hýčkat naší nabídkou.

Noc kostelů na Grabštejnu

Kdy: pátek 7. června v 17.30

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V podvečerních hodinách se pro vás otevře kaple sv. Barbory v netradiční atmosféře. V kapli se díky malé výstavě - připravené speciálně pro letošní noc kostelů - dozvíte o ztraceném vybavení, o průběhu restaurování kaple, o významným událostech v rodině posledních majitelů, které se v kapli odehrály a dozvíte se také jak si vykládat jednotlivé motivy výmalby. Kapli si projdete sami vlastním tempem. Pro ty, kteří nedají dopustit na komentované prohlídky, bude v kapli k dispozici paní kastelánka připravena zodpovídat vaše dotazy. V 19 hodin dojde k slavnostnímu odhalení obrazu Madona z Altöttingu. Obraz z původního vybavení kaple sv. Barbory byl po dlouhé desítky let uložen v Severočeském muzeu v Liberci. Díky laskavé spolupráci s vedením muzea byla vytvořena moderní věrná kopie původního díla a symbolicky se tak obraz vrátil zpět do kaple. Průvodní slovo k odhalení obrazu bude mít kastelánka hradu Věra Ozogánová

Noc kostelů

Kdy: pátek 7. června

Kde: Liberecko

Proč přijít: Tradiční Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. V Liberci se letos k akci připojí: Kaple Panny Marie U Obrázku s koncerty i letním kinem před kaplí, kostel sv. Antonína Velikého s vystoupením Severáčku, kostel Nalezení sv. Kříže s divadelním představením i koncerty ZUŠ, kostel sv. Antonína Paduánského s ukázkou židovských tanců nebo Kaple Vzkříšení ve Vratislavicích s koncertem Gospel Generation. Kostelů i zajímavých programů bude ovšem mnohem více a jejich seznam najdete na www.visitliberec.eu. Otevřeny budou i další svatostánky v regionu. Třeba kostel Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce zve na šachový turnaj, či výstup do věže za strojem času. Ve Frýdlantu v kostele Krista Spasitele připravují procházení prostorem a časem s historikem z liberecké univerzity Milanem Svobodou. Před ním se bude konat hudební vystoupení žáků základní umělecké školy. Bohatý program čeká zájemce v Bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kde bude k nočnímu výstupu otevřená vyhlídková věž i klášterní obchod. Lidé si tu budou moct vyrobit voskované ubrousky, připravit bylinkovou čajovou směs, chystá se ale i čtenářský kroužek nebo pečení hadů na ohni. Více ZDE.

Divotvorný hrnec

Kdy: pátek 7. června v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 530 korun

Proč přijít: Původní verze broadwayského muzikálu Finian’s Rainbow uchvátila českou dvojici V+W natolik, že ji hned po svém návratu z emigrace převedli na české jeviště, s přenesením do českých reálií. Ústřední postavou se stala postava vodníka Čochtana, kterou si Jan Werich vybudoval přímo „na tělo“, Jiří Voskovec hru režíroval. Divotvorný hrnec byl zároveň jejich poslední společnou hrou a objevilo se v ní hned několik výrazných umělců, jako byly Ljuba Hermanová, či Soňa Červená. Divotvorný hrnec V+W připomíná svou laskavostí a jemným humorem nejen odvěké přání po vítězství dobra nad zlem, ale především podtrhává naléhavý pocit, že domov máme jen jeden.

Noční prohlídky s archeologem

Kdy: pátek 7. června ve 21.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Navštivte zámek po setmění a načerpejte atmosféru dob minulých. Na komentované večerní, či spíše noční prohlídce vás bude doprovázet odborník na slovo vzatý - Petr Brestovanský, který vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí. Jeho unikátní nálezy z žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Během přibližně dvouhodinové prohlídky se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku a o expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha.

Zpřístupnění věže a Bredovského letohrádku

Kdy: sobota 8. června a neděle 9. června

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Mimořádné zpřístupnění středověké věže s krásnou vyhlídkou do okolí vás čeká na Lemberku. Zároveň bude zpřístupněn Bredovský letohrádek s panelovou výstavou "Lemberk v proměnách času" a jeho barokní zahrada včetně komentovaných prohlídek, které proběhnou v 11 a ve 14 hodin.

Orlen Ještěd Summer Opening

Kdy: sobota 8. června

Kde: Ski areál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Stejně jako zimní sezonu, je potřeba i tu letní kvalitně zahájit ve velkém stylu. Přidejte se k velkolepé oslavě na Ještědu a užijte si nezapomenutelný den plný zábavy a dětské radosti. Je pro vás připraveno množství zábavných aktivit: bezplatné malování na obličej, závody a soutěže, DJ a hudební doprovod, dětská zumba pro malé nadšence nebo ukázky práce horské služby. Celá akce je zdarma.

Výlet za pohádkou aneb hraj si, dívej se a tvoř!

Kdy: sobota 8. června v 10.00

Kde: start v Lidových sadech, cíl u Motyčkovic kliky

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vydejte se na pohádkovou cestu, na jejímž konci na vás čekají divadelní představení a další doprovodný prožitkový program v podobě hravých disciplín, tvořivých dílen a dalších her. V cíli je možné se naobědvat nebo občerstvit. Výlet za pohádkou je hra ve webovém prohlížeči, kterou si však můžete stáhnout a hrát i offline nejen na zařízeních se systémem Android, ale i iOS a Windows. Hra je průvodcem v okolí Liberce. Na Výletu za pohádkou potkáváte pohádkové postavy, plníte hravé úkoly, řešíte šifry či kvízy a nakonec se dostanete do cíle trasy – to vše díky chytrému telefonu a webové aplikaci. Na www.visitliberec.eu najdete program a časy divadelních představení, které na vás čekají v cíli.

Pohádka o Liazce

Kdy: sobota 8. června v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Proč přijít: Moderní autorská inscenace z pera Tomáše Syrovátky a v režii Martina Tichého, která se volně inspiruje úspěchy kamionu Liaz na tratích slavné pouštní rallye Paříž-Dakar v osmdesátých letech minulého století. Před severočeskými montéry a závozníky, zvyklými doposud leda tak rozvážet sudy vratislavického piva po libereckém okrese, vyvstane jednoho dne nečekaný úkol. Přestavět závozní náklaďák na závodní kamion. A pokud možno s ním daleko v Africe vybojovat vavřínový věnec.

Oslavě 1. výročí otevření Paláce Liebieg

Kdy: sobota 8. června od 10.00 do 22. hodin

Kde: Palác Liebieg Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: V sobotu 8. června slaví Palác Liebieg své první narozeniny. Historická a dlouho chátrající budova v centru města se proměnila v komunitní centrum pro všechny generace. Nyní mají návštěvníci možnost oslavit první rok fungování a na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Bohatý program probíhá od 10.00 do 22.00 ve všech prostorách paláce. Pro návštěvníky jsou připraveny koncerty, módní přehlídky, hravá zahrada, tvoření, pohádky pro děti, prohlídky paláce, občerstvení i mnoho dalšího. Zlatým hřebem večera bude ve 21.00 hodin vystoupení Dashy s Pajky Pajk a ve 22.00 hodin videomapping na fasádu Paláce Liebieg.

Pivní pochod

Kdy: sobota 8. června v 11.00

Kde: hasičská louka, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Druhý ročník akce Klubu českých turistů. Čeká na vás dvanácti kilometrová trasa se sedmi pivními zastávkami. Degustovat můžete čepované pivo z regionálních pivovarů. Připravena bude také nealkoholická varianta. Mimo pochodu vás čeká také pivní tombola, hry s pivní tematikou nebo hodnocení nejlepšího piva. V cíli bude připraven bohatý program s živou muzikou.

Malé náměstí JINAK

Kde: Malé náměstí Liberec

Kdy: Sobota 8. června od 13.00 do 19.00

Proč přijít: Přijďte si užít sobotní odpoledne na Malém náměstí v Liberci! Toto místo se totiž na den promění, a ožije bohatým programem pro celou rodinu. Přijďte ke změně Malého náměstí společně přispět. Nebude chybět společné malování na asfalt, dětské workshopy, občerstvení či komentované prohlídky zahradou kostela.

Šmoulové tour 2024

Kdy: sobota 8. června v 17.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: Nový písničkový muzikál pro děti. Děti mohou očekávat pohádkovou atmosféru, pestré kostýmy a samozřejmě i jejich oblíbené písně. Toto turné je skvělou příležitostí pro malé fanoušky, kteří chtějí potkat své oblíbené modré hrdiny naživo a zažít nezapomenutelný zážitek plný zpěvu, tance a radosti.

Dvořákův festival

Kdy: sobota 8. června ve 18.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: V rámci Dvořákova festivalu se tentokrát představí Duo Absoluto neboli akordeonové duo mladých talentů – Viktor Stocker a Martin Knot.

Taneční zábava

Kdy: sobota 8. června v 19.00

Kde: restaurace na koupališti, Jablonné v Podještědí

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: MS Hubert vás v rámci 23. Ročníku Memoriálu Pavla Preisslera zve na taneční zábavu na koupaliště. K tanci a poslechu hraje kapela My dva.

Komentované prohlídky radnice

Kdy: neděle 9. června v 9.00

Kde: budova radnice, Liberec

Proč přijít: Prohlédněte si zajímavé radniční interiéry, krásné vitráže, nástropní malby i bohatě zdobenou obřadní síň (přístupná pouze mimo slavnostní akce). Když bude příznivé počasí, můžete s průvodcem vystoupat i na věž, ze které se před vámi rozprostře výhled na celé město. Prodej vstupenek probíhá v infocentru.

Re-use dny u Zauhlovačky

Kdy: neděle 9. června od 13.00 do 22.00

Kde: areál Zauhlovací věže, Vratislavice nad Nisou

Proč přijít: Akci nazvanou Reuse den hostí v neděli 9. června areál Zauhlovací věže ve Vratislavicích nad Nisou. Jde se o událost plnou přednášek z oblasti cirkulární ekonomiky či udržitelnosti obecně, kreativních workshopů na téma využití odpadu jako zdroje, upcyclingu či oprav nábytku nebo oděvů v rámci šicí dílny. To vše doplní swap – výměna předmětů mezi návštěvníky. Návštěvnícise dozvědí se o místních projektech a vyzkoušet si řadu kreativních workshopů. Zároveň budou mít unikátní příležitost nahlédnout do prostor zauhlovací a vodárenské věže a užít si swap svého nevyužitého textilu.

Polaris: Lukáš Machalický a Tomáš Predka

Kdy: sobota 8. června (do 31. srpna)

Kde: Kunst hala, Liberec

Proč přijít: Propojení dvou samostatně tvořících autorů nabízí multimediální dialog vnořený do komplexního výstavního enviromentu prostor Kunst haly a Cozy studia. Citlivé a minimalistické řešení nabízí iluzi dystopicko-romantické krajiny uvězněné v přítomnosti časového limba mezi fiktivní minulostí a fantaskní budoucností. Spojení tvorby Lukáše Machalického a Tomáše Predky aktualizuje historické artefakty, dekonstruuje jejich původní funkce a komunikuje eklektické ideje a formy současnosti. Celistvé uchopení galerijních prostor představuje intimní konflikt mezi exteriérem a interiérem, mezi realitou a surrealismem, mezi cestou a cílem. Projekt ukotvený přírodním scénografickým řešením a pohráváním si s přírodními živly vytváří emotivní imaginativní situace vytrhávající z každodennosti.

Pomalu

Kdy: sobota 8. června (do 3. srpna)

Kde: Palác Liebieg, Liberec

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Jste zváni na výstavu libereckého tvůrce Tomáše Mařase. Původní profesí sklář se zaměřením na výrobu forem, který už bezmála tři dekády pracuje v médiích, se malování a kreslení věnuje od dětství. Přestože nemá formální výtvarné vzdělání, spolupracoval například se společností Crystal Caviar, pro kterou navrhl sady sklenic nebo motivy pro pískované skleněné stěny do interiérů. Věnuje se ilustraci a v poslední době výhradně malbě akrylem, olejem, akvarelem a kresbě. V duchu zakladatele konceptuálního umění Marcela Duchampa tvrdí, že to není samotný umělec, kdo dává dílu smysl, ale divák, který přivádí dílo do spojení s vnějším světem tím, že dešifruje a interpretuje jeho další vnitřní možnosti a tak přispívá k tvůrčímu dílu. Název výstavy tak není náhodný. Prvně je určen divákovi, který by měl u obrazů zpomalit a doslova je prozkoumat. Druhotně se váže k samotnému autorovi a jeho procesu tvorby.

