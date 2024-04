Patnáct koncertních sálů napříč republikou navštíví během jara Dan Bárta s Illustratosphere v rámci pokračující Němá éra tour. Ve čtvrtek 11. dubna od 19.00 vystoupí i v KD Crystal v České Lípě.

Dan Bárta a Illustratosphere | Foto: Lucie Maceczková

Názvem Němá éra turné odkazuje na stejnojmennou skladbu z debutového alba Illustratosphere (2000), spolu s druhou deskou Entropicture (2003) ji hudebníci vydali v remasterované reedici. Oba tituly jsou tak poprvé k dostání také na vinylu. Čerstvou novinkou jsou navazující alba Animage (2008) a Maratonika (2013), jenž vyšla remasterovaná na CD koncem března, na vinylu vyjdou na podzim tohoto roku.



„Během koncertu vždy anoncuji, že jsme s kamarády přivezli naše desky, což bude probíhat i během tohoto turné s reedicemi prvních alb. Většinou vše probíhá tak, že slezu z jeviště, stihnu na sebe hodit suché triko a běžím do předsálí, kde podepisuju, co si lidé koupí. Někdy, když na místě spíme, je občas fajn stoupnout si na chvíli k baru a prohodit s lidmi pár slov, to jo,” říká o setkávání s fanoušky po koncertech držitel deseti Cen Anděl za Zpěváka roku a jedné v kategorii Zpěvák čtvrtstoletí Dan Bárta.



Spolu s Bártou tvoří současnou stálou sestavu kytarista Miroslav Chyška, kontrabasista a baskytarista Robert Balzar a klávesista Filip Jelínek. Čtveřice se na pódiích setkává také v rámci působení v kapele J.A.R. Od roku 2014 zastává post bubeníka Illustratosphere slovenský hudebník Martin Valihora.

Dan Bárta se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kultovních J.A.R. Jeho široký hudební rozhled získal uplatnění od roztančených Sexy Dancers přes populární písně z filmů (mj. Snowboarďáci, Rafťáci, Horem pádem) až k jazzu spojenému např. s triem Roberta Balzara. Svou výraznou stopu zanechal v řadě dalších domácích hudebních projektů a vystupoval i s veličinami světového hudebního nebe (např. s fenomenálním zpěvákem Bobby McFerrinem nebo se Stingovým dvorním kytaristou Dominikem Millerem).

V roce 2000 Dan Bárta překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou vydal dosud pět řadových alb a jedno živé dvojalbum. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, texty pohrávající si s půvabem češtiny a prvotřídní hudebníci - to vše dává vzniknout písním vzlétajícím nad standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzlují posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let.

Poslední vstupenky na českolipský koncert zakoupíte online na clvstupenka.colosseum.eu, na pokladně KD Crystal ve všední dny od 15 do 18 hodin nebo na místě hodinu před začátkem koncertu.