Pohodová atmosféra, která láká k cyklistickým výletům daleko od hlučícího davu. Ta vládne v Dubském Švýcarsku, jak se říká malebné krajině v okolí města Dubá, které leží nedaleko hranice Libereckého kraje s krajem Středočeským, v srdci Máchova kraje a chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

„Oblast Dubska je jako stvořená pro milovníky a obdivovatele lidové architektury. Bonusem výletu do této oblasti je navíc její z turistického hlediska klidný charakter,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Z Dubé se jede na Pavličky po silnici 260 a v Bílém dole na severním úpatí Dubové hory se odbočí na cykloturistickou trasu 0057. Ta povede přes Zátyní do Lhoty, kde pokračuje na trasu 0058. V obci Lhota byla vyhlášena roku 1995 vesnická památková rezervace. Tvoří ji řada objektů lidové architektury včetně skalních obydlí.

Asi po kilometru jízda zavede na Husí cestu, po které se dojede až do Skalky u Blíževedel. Obec Skalka u Blíževedel s objekty lidové architektury je nástupní místo na Husí cestu, která vede okolo Husy na Čapa – skalní ostroh z železitého pískovce se zbytky strážného hrádku z konce 13. století.

Odtud sjedou cyklisté přes Domašice do Obroku, kde odbočí doleva na Čapský důl. Cesta dolem dovede zpět do Pavliček, kde vystoupá Bílým dolem nad Dubou, do níž se po silnici číslo 260 sjede zpátky.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o rozloze 272 kilometrů čtverečních láká na řadu rozmanitých pískovcových skal a skalních měst. Nalézá se v ní řada roubených, hrázděných či zděných objektů lidové architektury. Nejvyšším vrchem je Vlhošť s nadmořskou výškou 614 metrů.

(autor textu: Jan Mikulička)