Letošní sezóna hradů a zámků začne 28. března, kdy se otevřou brány všech osmi památek ve správě Národního památkového ústavu v Libereckém kraji. Přípravy vrcholí, dělají se generální úklidy a plánují kulturní akce. Letos budou v rámci 14. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů zaměřené na Habsburky a některé památky krom toho čekají změny či oslavy.

„Ve všech našich objektech vrcholí přípravy na sezonu - generální úklidy a plánování kulturních akcí je nyní hlavní pracovní náplní kolegů. Chceme, aby u nás byli návštěvníci spokojení a rádi se na prohlídky hradů a zámků vraceli. V současné chvíli mohou milovníci památek navštívit celoročně zpřístupněný zámek Sychrov, kde od 28. března zpřístupníme i zámeckou zahradu, otevřený je také císařský zákupský zámek, ten bude letos v maximální možné míře připomínat rod Habsburků. Nesmím zapomenout na Bezděz, tento majestátní hrad má letos kulaté narozeniny“, komentuje blížící se zahájení sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově.

Hrad Bezděz bude letos slavit 760 let od svého založení, Trosky se dočkají nového ochozu. I u ostatních hradů a zámků čekají návštěvníky malé či větší změny a překvapení.

Správa hradu Bezděz chystá na srpen oslavy k připomenutí 760 let od založení hradu králem Přemyslem Otakarem II. a kromě toho bude návštěvníky čekat nový informační systém, který tu postupně zavedou po celém areálu hradu. Novou podobu má i dětská hra "Poklad kralevice Václava". Během Velikonoc budou v hradní kapli vystaveny dřevořezby z bezdězské Křížové cesty apřístupný bude i ochoz. Kromě toho pokračují na Bezdězu na rekonstrukci nákladové lanovky včetně dolního zázemí.

Zámek Zákupy bude v letošní sezoně připomínat formou speciálních prohlídek a dalších kulturních akcí odkaz rodu Habsburků. Při této příležitosti se od 28. března připojí k Zimnímu okruhu tři zcela nově zpřístupněné prostory s akcentací tohoto tématu. Nejbližší kulturní akcí je „Pohádkový les – cesta kolem světa za 80 minut“ v zámecké zahradě 23. března od 13 do 16 hodin, na zámku bude toto sobotní odpoledne dětské návštěvníky provázet princezna.

Velikonoční výzdoba bude návštěvníky vítat také na zámku Lemberk na speciálním okruhu věnovanému povídání o tom, jak se svátky jara připomínaly za Clam-Gallasů, podívat se návštěvníci budou moct i na věž.

Hrubém Rohozci a také na hradě Grabštejn se budou o Velikonocích od soboty do pondělí pořádat i dílničky pro děti. Na Lemberku finalizuje obnova vstupních objektů, zámek je již bez lešení, na Grabštejně přibydou do rodového muzea dobová vyobrazení hradu a kapli bude zdobit kopie obrazu z původního vybavení Madona z Altöttingu. V plánu je také oprava zídky u bylinkové zahrady a na léto otevření obchůdku se suvenýry a regionálními produkty. Na Hrubém Rohozci se do kulturního programu vrátí kostýmované prohlídky a oblíbené varhanní soboty.

Na Sychrově si připomenou Velikonoce již o víkendu 23. - 24. března, kdy se zde konají oblíbené trhy, které letos doznají mnoho změn. Přes 120 stánků se zbožím bude na čestném dvoře zámku, stánky s občerstvením a stan k posezení budou v zámecké zahradě, rozšířený kulturní program se odehraje v nádvoří. Součástí vstupného bude volná prohlídka nazdobené kaple.

Velká změna čeká hrad Trosky, v průběhu dubna, v závislosti na počasí, zde bude zahájena plánovaná montáž ochozu na věži Baba. Odhadovaná doba montáže je 5 až 7 týdnů, přičemž nejpozději od 1. června budou Trosky opět zpřístupněny v plném rozsahu. Po dobu montáže bude hrad přístupný v omezeném režimu, se sníženým vstupným. Na léto se na Troskách chystá překvapení pro dětské návštěvníky – pracovní listy s plněním úkolů ve variantách pro menší děti i školáky. O prázdninách opět proběhne „Léto na Troskách“, v rámci kterého návštěvníky čekají divadla, koncerty, letní kino i oblíbená akce Lanochodci na Troskách.

Během zimních a jarních měsíců proběhla reinstalace hradu a kastelánského křídla na Frýdlantě, čímž se po loňské proměně zámecké části uzavírají hlavní změny na tomto objektu. Hrad bude připomínat muzeum, které zde vybudovali Clam-Gallasové a jako první šlechtický rod u nás v roce 1801 zpřístupnili veřejnosti. Návštěvníci tak uvidí nejen část věnovanou Albrechtovi z Valdštejna, ale také portrétní galerii Clam-Gallasů nebo obrazárny. Po několika letech bude do expozice opět vrácena mimořádná sbírka dýmek, která čítá přes 150 kusů. Kastelánské křídlo, které je primárně určené pro dětské prohlídky, pak připomíná Kristiána Kryštofa Clam-Gallase a jeho půvabnou manželku Josefínu.

Vstupné na části památek se po dvou letech zvýšilo. Na Liberecku zůstává nezměněné vstupné základních okruhů na Grabštejně a Zákupech, o 20 korun vyšší bude na ostatních památkách kromě Frýdlantu, zde je zvýšení o 40 korun i s ohledem na reinstalace prohlídkových okruhů.

