ČESKOLIPSKO

Strážský dogtrek, pochod se psím parťákem, se koná v sobotu 27. dubna.Zdroj: Miloslava Kroužková

Pohádkový karneval

Kdy: pátek 26. dubna ve 13.00

Kde: Městská knihovna, Doksy

Proč přijít: Jste zváni do městské knihovny přímo na dokském zámku, kde se bude konat po celé odpoledne až do 17 hodin dětský karneval, který bude speciální tím, že jako vstupné slouží maska pohádkové postavy, do které budou děti oblečeny. Na děti čekají soutěže o ceny, spousta zábavy nebo pohádkové disco, kde se děti pořádně vyřádí při oblíbených dětských hitech. Vyhodnocena bude nakonec také ta nejlepší pohádková maska, tak si příjemné pohádkové odpoledne určené dětem od tří do deseti let a pro jejich rodiče nenechte ujít.

6. Strážský Dogtrek

Kdy: sobota 27. dubna v 8.00

Kde: hotel Uran, stráž pod Ralskem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Přijďte si ve Stráži užít den plný zábavy se svým psím kamarádem. Čekají vás připravené hned dvě trasy – sportovní pro náročnější psy i jejich pány, která měří 20 kilometrů a více pohodová rodinná, která měří 7 kilometrů a je ideální také pro děti. Kromě dobrého občerstvení pro lidi i psy vás čeká několik soutěží pro psí šampiony i jejich pány. Organizátoři pro vás také připravili přehlídku pejsků z útulku, kteří čekají na svou adopci či osvojení. Tak si přijďte zasportovat, vyvenčit sebe i psího kamaráda i udělat správnou věc.

Brnišťský půlmaraton

Kdy: sobota 27. dubna od 10 hodin

Kde: areál Lesní zátiší, Brniště

Proč přijít: 9. ročník závodů v přespolním běhu Brnišťský půlmaraton má start a cíl v přírodním areálu Lesní zátiší na okraji obce Brniště. Trasa v běhu na 21,1 km a 10,55 km povede opět vesnicí Brniště, Stezkou hastrmanů, okolo rybníků, lesem, po obecních, polních a lesních cestách. Dále se uskuteční závody všech kategorií od předškolních dětí až po dorost a juniory, závod štafet na 4 x 5,275 km a veřejný běh na 3,3 km. Více na webu brnistsky-pulmaraton.webnode.cz.

Čarodějnice na pohádkovém zámku

Kdy: sobota 27. dubna v 16.00

Kde: Zámek Horní Libchava

Proč přijít: Brány zámku se v čarodějnický den otevřou v 16 hodin, kdy bude možné navštívit dětskou hernu, dílnu a vyrobit si malou čarodějnici na spálení. Od začátku akce si také budete moci opéct na ohni buřty, které spolu s dalším občerstvením a točenými nápoji zakoupíte v areálu. Od 16.30 budou probíhat pohádkové prohlídky zámku a v 18.15 se můžete těšit na hlavní pohádku. Po jejím skončení kolem 19. hodiny pak společně zapálíte vatru s čarodějnicí a k poslechu vám zahraje děčínská kapela Countrybus. Ve 20 hodin vystoupí tanečnice s hadem a po setmění (okolo 21. hodiny) vypukne velkolepá ohňová show. Všichni účastníci jsou pochopitelně vítání v kostýmech s košťaty.

Lucky Jam

Kdy: sobota 27. dubna ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: V triu Lucky Jam, které v současné době tvoří renomovaný kytarista Zdeněk Crissa Fišer, známý například z Jazz Q Martina Kratochvíla, vynikající pianista Luděk Havel, který doprovázel například Martu Kubišovou, Hanu Hegerovou a další, vystoupí Lucie Kukulová, výrazná a šaramantní zpěvačka, lektorka, divadelnice a principálka. Po loňském velmi úspěšném koncertu věnovaném Haně Hegerové, to tentokrát bude trocha jazzu, blues a šansonu. Je opravdu nač se těšit, vstup je jako vždy volný, tak si nenechte jedinečný hudební zážitek ujít.

