ČESKOLIPSKO

Na hradě Bezděz budou vystaveny vzácné dřevořezby z Křížové cesty a přístupný ochoz v královské kapli.Zdroj: Gabriela Fiřtová

Dubnové farmářské trhy

Kdy: sobota 20. května v 8.00

Kde: náměstí Dr. E. Beneše, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na dubnovém trhu najdete velký výběr sadby zeleniny, bylinek a květin i první zeleninu, malé řízkobraní a další dobroty od mistra řezníka, pečivo z řemeslné pekárny, sušené ovoce a oříšky, velký výběr klobás, sýry z farmy, velký výběr koření, bezlepkové dobroty od Damodary, mošty, marcipán a zdobené perníčky, bylinnou lékárnu, grilované ryby a marmelády, mošty a dobré víno, ale také vybraná řemesla – výrobky z látek, dřeva, proutí a dalších přírodních materiálů, šperky a další stánky. Chybět nebude ani hudební doprovod.

Výstava vzácných dřevořezeb

Kdy: pátek 19. dubna - neděle 21. dubna od 10.00 do 16.00

Kde: Státní hrad Bezděz

Proč přijít: V gotické kapli budou mimořádně k vidění tři vzácné dřevořezby z bezdězské křížové cesty, které se ztratily v druhé polovině 20. století a teprve před pár lety se vrátily zpět na hrad. Mimořádně budete moci také navštívit ochoz v královské kapli a prohlédnout si nové instalované vitráže v celé kapli.

Princezna se zlatou hvězdou

Kdy: sobota 20. března v 15.00

Kde: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové. Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nutí Ladu, aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěstí daleko od domova. Při tom se jí zjeví zemřelá matka a dá jí radu, aby se přestrojila za chudé děvče v myším kožíšku. Když Lada v myším kožíšku doputuje do zámku sympatického prince Radovana, pracuje tam v zámecké kuchyni. Potají se vloudí na princův ples a prince okouzlí. Svou totožnost ale skrývá až do okamžiku, kdy Kazisvět na Radovana zaútočí a Radovan pochopí, že neznámá princezna do níž se zamiloval na plese je jeho vlastní kuchtička a svatbě už nic nebrání.

Expediční kamera

Kdy: sobota 20. dubna od 15.00

Kde: Kino Máj Doksy

Za kolik: 90 – 150 korun

Proč přijít: Celovečerní pásmo špičkových dokumentárních filmů. Festival, který se v kině Máj koná již potřinácté, bude moderovat a svými vlastními zážitky z cest jej doplní rodák z Doks, cestovatel Jan (Venca) Francke. Těšit se můžete mimo na snímek na snímek Lezci v hlavní roli s Adamem Ondrou. Ten je považován za jednoho z nejlepších lezců historie, který posouvá limity tohoto sportu již od dětského věku. Pepa Šindel kráčí v Adamových šlépějích. V roce 2022 vylezl cestu v obtížnosti 9a+, a to již v pouhých 15 letech. Nikdo jiný na světě takovou obtížnost v tak nízkém věku kromě těchto dvou nezvládl.

Anita Muscaria

Kdy: sobota 20. dubna ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota Doksy

Proč přijít: Anita Muscaria je projekt pražské flétnistky a zpěvačky Anny Matlové, ve kterém spolupracuje s řadou španělských a latinskoamerických umělců. V tomto případě vystoupí s Guillermem Acostou z Córdoby v Argentině, který jí doprovodí na kontrabas a na kytaru. Oba umělce spojuje vášeň pro brazilskou a argentinskou hudbu, radost z hledání a objevování jejích tajů a hlubin v osobité hravé interpretaci, a také objevování hranic uměleckého prožitku. Vstup je jako vždy volný.

Mlčeti zlato

Kdy: neděle 21. dubna v 19.00

Kde: Jiráskovo divadlo Česká Lípa

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři s velmi slušným důchodem. Žijí v krásném bytě, a až na občasné drobné půtky, které jsou jen výrazem jejich temperamentu, je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta, kterého rodiče čas od času hlídají. To vše až do dne, kdy před rodiči dojde mezi Lucasem a Manon k prudké hádce. Manon má totiž milence a odjíždí s ním na dovolenou. Když oba mladí odejdou, dojde mezi manželskými partnery k debatě na téma co s nimi dál. Má se Lucas rozvést? Gaspard je pro, Clémence proti. Netrvá to dlouho, názory se vyměňují stále rychleji, až dojde k jisté verbální nešikovnosti a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě zasunutá tajemství.

Pověsti hradů spatřených

Kdy: probíhá do 28. října

Kde: Památník K. H. Máchy Doksy

Proč přijít: Karel Hynek Mácha, známý především jako autor epické básně "Máj", byl nejen vášnivým básníkem, ale také talentovaným kreslířem. Během svých cest po českém venkově si Mácha často vybíral za motiv starobylé hrady a zříceniny, které mu poskytovaly nevyčerpatelný zdroj inspirace. Staré pověsti a legendy spojené s těmito místy ho fascinovaly a staly se nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu. Příroda byla pro mladého básníka inspirací i útočištěm. Mácha podnikl za svůj krátký život mnoho pěších výletů. Putoval sám nebo se svým přítelem Eduardem Hindlem, který ho v létě roku 1832 přivedl poprvé i do našich končin. Známé jsou jeho cesty do Krkonoš a dokonce i do daleké Itálie. Při svém putování zemí českou, zemí milovanou, navštívil a zaznamenal Mácha některé hrady i několikrát. Plány cest a seznam „hradů spatřených“ si zapisoval do Zápisníku, Černého sešitu, Hnědého sešitu. V jeho pozůstalosti se dochovalo 115 kreseb a akvarelů. Většina skic vznikala přímo na cestách, některé později Mácha doma koloroval. Vy si teď můžete přečíst známé i neznámé pověsti hradů, které na svých poutích navštívil Karel Hynek Mácha a které třeba už tenkrát vyslechl od místních lidí a mohly se stát inspirací pro jeho tvorbu.

Koncert věnovaný Bohuslavu Martinů, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa.Zdroj: archiv

Michal Nesvadba v České Lípě.Zdroj: archiv

Den Země ve Velkém Valtinově.Zdroj: archiv

Retro Party, KD Zákupy.Zdroj: archiv

Hasičská zábava, sál městského úřadu Žandov.Zdroj: archiv

Jarní zábava, Kunratice u Cvikova.Zdroj: archiv

Českolipské ozvěny Ekofilmy, pobočka ADRA Česká Lípa.Zdroj: archiv

Interaktivní výstava v Mimoni.Zdroj: archiv