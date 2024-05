Všestranný rýmařovský umělec Roman Karel připravil pro dubskou Galerii Pošta výstavu, nazvanou Pod Mandlovým vrchem. Verinsáž se koná v sobotu 18. května od 16.00.

Obrazy z Mandlového vrchu. | Foto: Roman Karel

Autor sám říká: „Práce, které budou vystaveny, vycházejí spíše abstraktněji z krajiny okolo Rýmařova a hlavně mytického Mandlového vrchu, kde podle legendy sídlil na hradě Mandelburg zakladatel města, římský šlechtic Colomanus Romulus. Kopec za naším domem již tento název nenese, ale pro mou rodinu je legenda příznačná, jelikož moji předkové po otci pocházeli právě z Říma.“

Roman Karel se vrací do Galerie Pošta po dlouhých 16 letech, kdy se zde uskutečnila skupinová výstava moravských výtvarníků, soustředěných kolem uskupení OCTOPUS. Tentokrát na samostatné výstavě představí Roman Karel převážně svou nejnovější tvorbu. Na vernisáži zahraje alternativní skupina Postižená Oblast.

Výstavu Pod Mandlovým vrchem, kterou inicioval kurátor Petr Pokorný, mohou návštěvníci shlédnout do 15. června a otevřená bude vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin, jiný termín návštěvy galerie si mohou zájemci domluvit na telefonním čísle 607138832. Vernisáž výstavy, na kterou jsou všichni srdečně zváni, se uskuteční v sobotu 18. května 2024 od 16 hodin.

