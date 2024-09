První ročník turistického pochodu v Národním geoparku Ralsko se koná v sobotu 14. září. Do malebné krajiny borových lesů a pískovcových skal se návštěvníci mohou vydat buď pěšky nebo na kole. Na snímku je Skalní divadlo.

Novinku připravila obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko. Do malebné krajiny borových lesů a pískovcových skal se návštěvníci mohou vydat buď pěšky nebo na kole. Na vymezených trasách mohou navštívit zříceninu hradu Děvín, Skalní divadlo či skalní věž Stohánek, místo, kde kdysi žil poustevník, vodopád na řece Ploučnici, objevit místa zaniklých vsí nebo zjistit, kdo postavil Čertovu zeď. Samozřejmě je čekají i rozhledy do krajiny a mnohé další zážitky.

„Věříme, že naší akcí motivujeme veřejnost pro to, aby navštívila Geopark Ralsko ještě jednou. Bývalý vojenský prostor se desítky let poté, co ho vojáci opustili, mění v místo s nádhernou přírodou a vzniká zde jedinečná oblast pro pestré výlety,“ vysvětluje ředitelka geoparku Lenka Mrázová.

Délku výletu si každý účastník zvolí sám dle svého uvážení a fyzické zdatnosti. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny kratší pěší trasy na 6 a 12 km, pro zkušenější turisty pak 20 km a pro milovníky delších výletů je určena „královská trasa“ v délce 30 km. Stejně tak i cyklisté si přijdou na své, projedou se po trasách 20 a 40 km s menším převýšením, nebo se mohou vydat na náročnější okruh o délce 57 km.

Po cestě budou na účastníky čekat samokontroly v podobě otázek, na kterém najdou odpověď jen na daném místě. Za jejich zodpovězení a projití celé trasy každý turista či cyklista v cíli obdrží pamětní list. Předem registrovaní účastníci získají i drobnou odměnu.

Akce se koná v sobotu, 14. září – start a cíl je v Autokempu Hamr na Jezeře. Účastníkům doporučujeme možnost online registrace předem, při které získají výhodnější startovné a v cíli i malý dárek. Podrobné informace o akci a možnost registrace předem najdete zde: www.visitralsko.com.

