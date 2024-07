Petra Hámová dnes 14:43

Stává se již tradicí, že začátkem července se motorističtí fanoušci těší na tradiční Bohemia Rally. Letos startuje v sobotu 13. července na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. První soutěžní den uzavře speciální rychlostní zkouška na autodromu v Sosnové. Do Libereckého kraje dorazí rally také v neděli, a to do okolí Malé Skály a Hodkovic.