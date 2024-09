LIBERECKO

Mezi nebem a zemí

Kdy: pátek 13. září v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 160 - 420 korun

Proč přijít: Mladí manželé zakládají svou první domácnost a pronajmou si krásný starobylý dům se zahradou na klidném anglickém venkově. On je začínající spisovatel a z domu je nadšený, protože patřil jeho slavnému spisovatelskému vzoru. Doufá, že tu najde inspiraci ke svému prvnímu románu. Oba jsou vděční, že je dům tak levný, ona totiž čeká dítě a psaní zatím není moc výdělečná práce. Proto jim nevadí, že v domě údajně straší. Všechny nájemníky zatím duchové rychle vyhnali, i realitní agent se tu bojí. Jak to dopadne tentokrát? Může vzniknout přátelství mezi nebem a zemí? A jak se zbavit kousavé tchýně? Svižná i něžná duchařská komedie s romantickou zápletkou od úspěšné britské scenáristky neotřele připomíná jedinečnost lidského bytí tady a teď a oslavuje lásku jako tu největší sílu, co hýbe nebem i zemí.

A Qin Straková: Moje nebo tvoje

Kdy: pátek 13. září

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Nenechte si ujít mimořádně zajímavou a nevšední výstavu v Lázních, kgterá potrvá až do 12. ledna příštího roku. Čínská tušová malířka A Qin Straková vnímá všeobjímající společenskou všednodennost, napříč časem a kulturami. Tu pro ni reprezentuje kupříkladu oblečení, sušící se na ramínkách u lidských příbytků po staletí. Oblečení také reprezentuje kulturní a sociální status jejich nositelů. Tyto premisy jsou základem její zenově zklidněné instalace, ve které dochází k prezentaci modelu a jeho zobrazení.

10 let / 10 zastavení / 10 obrazů

Kdy: sobota 14. září v 10.00

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Připomeňte si deset let působení Oblastní galerie Liberec v budově bývalých městských lázní, prostřednictvím zábavně-naučného programu připraveného pro rodiny s dětmi. Pátrací hra vás provede stálými expozicemi, kde děti zaměří svou pozornost na deset vybraných „hledaných“ obrazů.

Vintage vinyl bazar

Kdy: sobota 14. září v 11.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Gramofonové desky od osvědčených prodejců s nabídkou převážně bazarových vinylů, původních vydání, rarit, singlů, CD a dalších hudebních artefaktů. Nabízené žánry zahrnují rock/pop, heavy metal, hip hop, alternativu, prog rock, elektroniku, jazz, funk atd. Na své si přijdou sběratelé, nadšenci i hledači pokladů.

Košt vín 2024 - NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ

Kdy: sobota 14. září v 10.00

Kde: Centrum volnočasových aktivit, Chrastava

Proč přijít: Jste srdečně zváni na ochutnávku a prodej moravských vín, k čemuž bude hrát cimbálová muzika, zazpívají dětské soubory a nebude chybět další občerstvení. V 19 hodin vás čeká vystoupení kapely Krávy bez medu.

Hrádecké dožínky - NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ

Kdy: sobota 14. září ve 14.00

Kde: Dům kultury Beseda, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Tradiční akce oslavující konec sklizně v našem regionu a prezentace zemědělské techniky, chovatelů či regionálních výrobců. Od 13 do 18 hodin jsou připravené dílničky pro děti, které pořádá Společností pro kulturní krajinu z.s. K dobré náladě zahrají Jablonečanka, Waldovy Matušky a Petra Černocká s Jiřím Pracným a skupinou Bokomara. Chybět nebude ani tradiční soutěž v pití mléka nebo žehnání chlebu. Čeká vás skvělé bčerstvení, pivo, víno a burčák.

Oslava 100 let Schubertovy vily

Kdy: neděle 15. září v 15.00

Kde: Schubertova vila, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Schubertova vila slaví v letošním roce 100 let. Jste zváni k příjemnému posezení u kávy v reprezentativních prostorách památky, k vyprávění o vile a o lidech, kteří v ní žili, i vzpomínání na léta, kdy vila sloužila obyvatelům města jako jesle nebo knihovna. Společně rozkrojíte narozeninový dort, připijete si na další léta a setkání bude zakončeno komentovanou prohlídkou celého objektu. Pro návštěvníky bude připravena upomínková jubilejní pohlednice. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví a vstupné je zdarma.

Máša a medvěd

Kdy: neděle 15. září v 10.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Proč přijít: Přijďte zažít úžasnou hudební show s oblíbenými postavami z pohádky Máša a medvěd. Toto nerozlučné duo přijíždí do České republiky se zbrusu novou show plnou rošťáren, nových písniček a hlavně se spoustou zábavy a smíchu. Během šedesáti minutového představení budete svědky nezapomenutelného dobrodružství Máši a medvěda, které vás vtáhne do jejich světa, který je plný veselých situací a vtipných momentů. Po představení se děti budou moct setkat s oblíbenými postavičkami, prohlédnout si je zblízka a dokonce se s nimi vyfotit. Dopřejte svým dětem radost a zábavu. Přijďte na muzikálové představení Máša a medvěd a prožijte s nimi nezapomenutelné rodinné chvíle plné smíchu a radosti.

Putování žáka Nezbedy

Kdy: neděle 15. září v 17.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Z vodovodního potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru. Je na ní napsaný zvláštní vzkaz, a to je důvod pro to, aby se dva cestovatelé časoprostorem vydali na cestu dát věci do pořádku. Buďte i vy vítáni v kouzelné školní zemi, kde žije i samotný Želbloud. Ale více už v tematické pohádce, která se přesně hodí na začátek školního roku.

Komentovaná prohlídka Domu Karla Hubáčka

Kdy: neděle 15. září v 18.00

Kde: Dům Karla Hubáčka

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V rámci doprovodného programu k výstavě Karel Hubáček známý neznámý pořádá Severočeské muzeum pásmo komentovaných prohlídek domu Karla Hubáčka – unikátní montované stavby v libereckých Lidových sadech, kterou významný architekt nejen navrhl, ale většinu života v ní také bydlel. Ve své době dům způsobil malou revoluci, neboť individuální bydlení bylo považováno za „buržoazní přežitek“. Zadání bylo jasné – měl být vytvořen levný, ale kvalitní dům za cenu bytu. Vypracováno bylo několik alternativ kombinujících různé hmotové, výškové a dispoziční řešení, včetně uplatnění dvojdomů. Projekt měl předvést levný, dostupný a kvalitní dům pro nejširší vrstvy obyvatel a dokázat, že ho lze vytvořit i s minimem prostředků. Zůstalo však jen u tohoto prototypu.

Michal Škapa

Kdy: probíhá do 25. října

Kde: Galerie Prostor 228

Proč přijít: Současný český výtvarný umělec, narozen v roce 1978 ve Zlíně, patří mezi zakladatele a nejvýraznější představitele, kteří jsou spojeni s českou graffiti scénou. Umělcova tvorba se postupně prosadila v galerijních prostorách a nabyla subtilnější výraz, přesto si zachovala autenticitu a svobodu projevu. Hlavním tématem od nástupu Michala Škapy na scénu současného umění je motiv města a jeho urbanismu. Města jako obrazy lidského společenství, městské struktury zachycující civilizační vývoj. Místa paměti, která utváří vztah člověka ke světu. Druhým velkým tématem je práce s písmem, které se často přetváří v dynamický až abstraktní znak se šifrovaným obsahem. Vlastní autorovo písmo je tajemstvím, je založeno na latinské abecedě a jeho nečitelnost je umocněna vzájemným prolínáním a vrstvením. V současné době obrazy doplňuje světlem pomocí barevných neonových trubic. Obrazům předchází přípravné koláže, kdy autor používá vlastní fotografie, architektonické publikace. Poskládáním výjevu plných budov, ulic, soch a různých struktur získává podklad pro následné přemalování na plátno akrylem a airbrushovou stopou. Do obrazů autor zaznamenává svoje deníkové zápisky a vzkazy, navíc tvorbu ovlivňuje i hudba, která probouzí náladu a nápad. Při malování Michal Škapa postupuje metodou řízené náhody, a tak se otvírá prostor pro realizaci obrazů, ve kterých se můžeme ztrácet a zase nacházet a které se nám vtisknou do paměti.

