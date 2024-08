ČESKOLIPSKO

close info Zdroj: Milan Vrzal zoom_in Na pláži Klůček se bude konat hudební festival Mácháč.

Zrní

Kdy: pátek 16. srpna v 19.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Jste zváni na open – air koncert pánů z kapely Zrní. Hudebně se pohybují v meziprostoru alternativy a popkultury. Nezaměnitelná je poetika v jejich textech, práce s elektronikou i skladatelsko-producentský přístup, v němž fúzují žánry a kde panuje absolutní volnost. Jejich hudba je černá díra, která pohltí cokoliv: od glassovského minimalismu přes podivné disco, folkové písničkářství, po psychedelickou závrať. Není mnoho kapel, které by tolik překvapovaly, jako právě Zrní. Intimitu desek dokáží na koncertech přetavit v obrovskou energii. Umí být divocí i jemní, zasnění i přímočaří. To vše dělá ze Zrní jednu z nejzajímavějších a nejvyzrálejších kapel české hudební scény. Zrní spolu hrají v nezměněné sestavě od roku 2001. Za sebou mají 7 řadových alb, za která byli několikrát nominováni na kapelu roku v hudebních cenách Anděl. V roce 2012 si tuto sošku odnesli v kategorii objev roku.

Mácháč 2024

Kdy: pátek 16. a sobota 17. srpna

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: od 1390 korun

Proč přijít: Festival Mácháč patří k historicky největším a nejzásadnějším tanečním open-air festivalům v České republice. Je výjimečný svou jedinečnou lokací přímo u Máchova jezera a nabízí dobrou dopravní dostupnost z Prahy, Liberce či Ústí nad Labem. Magické spojení přírody, slunného léta, taneční hudby a nádherné scenérie na břehu Máchova jezera s písčitou pláží je přesně to, proč má festival jedinečnou atmosféru a stal se brzy nejnavštěvovanějším eventem elektronické hudby v ČR a zároveň i jedinečnou akcí svého druhu ve střední Evropě. Mácháč je multižánrový festival se zaměřením na elektronickou hudbu, které dominuje zejména house, techno, bass house, hardstyle, hard techno, tech house, future house, deep house, melodic house, progressive house a další styly. Unikátní komunita, pohodová atmosféra a vibe v areálu uprostřed přírody s přístupem do vody a nádherné okolní prostředí Máchova kraje jsou jen zlomek toho, co návštěvníkům nenabídne žádný jiný tuzemský festival. Vše o festivalu najdete na www.machac.cz.

Retrodisco

Kdy: pátek 16. srpna ve 21.00

Kde: zámecký park, Doksy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V zámeckém parku pod širým nebem uslyšíte ty největší hity od 70. do 90. let. Nebude chybět také občerstvení, koktejly a světelná show. Na pódiu se vystřídá DJ Helmut, DJ Petr Němec a hlavním hostem večera bude Michal David revival. Organizátoři uvítají, když obléknete dobové oblečení.

Aneta Langerová

Kdy: pátek 16. srpna ve 20.00

Kde: Lesní divadlo, Sloup v Čechách

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Populární zpěvačka slaví v letošním roce 20 let na scéně a přiváží nejen do sloupského divadla program s názvem Zázračná písně krajina, pojmenovaném po jedné z jejích aktuálních písní.

Petr Vondráček a Lokomotiva

Kdy: pátek 16. srpna ve 20.00

Kde: terasa kulturního domu, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vystoupení populárního hudebníka a herce s jeho kapelou vám přinese poctivý rock ´n ´roll, repertoár světových hitů 50. a 60. let i vlastní tvorbu.

Renesanční jarmark

Kdy: sobota 17. a neděle 18. srpna

Kde: Hrad Houska

Proč přijít: Kromě tradičního trhu, možností návštěvy hradu i dalších atrakcí v areálu včetně vyřezávaného pohyblivého pekla, vás čekají vystoupení skupiny historického šermu Bohemica Sangius a tanečnic ze skupiny Ambrosia.

Šermíři Corvus Milites

Kdy: sobota 17. a neděle 18. srpna

Kde: Státní hrad Bezděz

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Po celý prázdninový víkend vás čekají souboje udatných rytířů, ukázky středověkých zbraní a hlavně nová vystoupení v nových kostýmech. Všechny zbraně si navíc budete moci prohlédnout zblízka a potěžkat si je.

Všudybud mezi pilíři je mezi stromy

Kdy: sobota 17. srpna v 16.00

Kde: městský park, Česká Lípa

Proč přijít: Čeká vás již pátý ročník multižánrového hudebního festivalu Všudybud mezi pilíři, který se tentokrát však koná netradičně v českolipském Městském parku. Přijďte i vy do hudebního altánu a poslechněte si Abelii Sibu, Further Down, Kvítek a řadu dalších.

Námořnická pohádka

Kdy: sobota 17. srpna v 16.00

Kde: Autokemp Nedamov, Dubá

Proč přijít: Pohádkové představení nejen pro děti vám do kempu k vodě přijede zahrát Divadlo Koloběžka.

Třetí řemeslný workshop

Kdy: sobota 17. srpna v 17.00

Kde: Centrum textilního tisku, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Objevte umění pískování skla s Danielou Divišovou (účastnicí soutěže Regionální českolipský výrobek roku 2023), která vás provede celým procesem výroby od šablony až k samostatnému pískování.

Princezna na hrášku

Kdy: neděle 18. srpna v 16.00

Kde: areál bývalého letního kina v zámeckém parku, Mimoň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Loutková pohádka s písničkami v podání Divadla Malé Čarodějnice potěší jak děti, tak jejich doprovod.

close info Zdroj: archiv zoom_in S Valdštejny po zámku, Doksy.

close info Zdroj: archiv zoom_in Na stojáka ve Stružnici.

close info Zdroj: archiv zoom_in Oldies party, koupaliště Sloup v Čechách.

close info Zdroj: archiv zoom_in Letní kino v Brništi.

close info Zdroj: archiv zoom_in Diskotékový klaun na vleku, Stráž pod Ralskem.